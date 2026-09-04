Φωτιά στην Ανάβυσσο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο Αττικής.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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