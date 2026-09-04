Φωτιά τώρα στην Αιτωλοακαρνανία: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα
Επί ποδός τη Πυροσβεστική – Στο σημείο της φωτιάς ισχυρές δυνάμεις
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- Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου, Αιτωλοακαρνανίας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 28 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα.
- Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
- Ο Δήμος Ξηρομέρου συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της πυροσβεστικής.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία.
Στο έργο της κατάσβεσης, συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ξηρομέρου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
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