Πυροσβεστική: Συλλήψεις και πρόστιμα για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια

Snapshot Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Έβρο, Χαλκιδική και Εύβοια για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στη Χαλκιδική, 70χρονος Ρουμάνος προκάλεσε φωτιά που κάλυψε οχτώ στρέμματα μετά από καύση υπολειμμάτων βλάστησης.

Στον Έβρο, 64χρονος προκάλεσε φωτιά 30 στρεμμάτων λόγω σπινθήρα από χορτοκοπτικό μηχάνημα.

Στην Εύβοια συνελήφθη ημεδαπός για πυρκαγιά σε γεωργική έκταση και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε κατοίκους Θάσου και Ηγουμενίτσας για καύση σκουπιδιών και υπολειμμάτων βλάστησης.

Τα πρόστιμα ανήλθαν σε 3.093,75€ για τον κάτοικο Θάσου και 2.187,50€ για τον κάτοικο Ηγουμενίτσας. Snapshot powered by AI

Δύο άτομα συνελήφθησαν σήμερα, Παρασκευή, σε Χαλκιδική και Έβρο, για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, σύμφωνα με την έρευνα της Πυροσβεστικής.

Ένας 70χρονος υπήκοος Ρουμανίας συνελήφθη στη Χαλκιδική, καθώς έβαλε φωτιά σε στοίβα με υπολείμματα βλάστησης στην περιοχή Γερακίνη, του Δήμου Πολυγύρου, με αποτέλεσμα αυτή να επεκταθεί σε παρακείμενη αγροτική έκταση και να κάψει οχτώ στρέμματα.

Στον Έβρο συνελήφθη ένας 64χρονος Έλληνας ο οποίος έβαλε φωτιά αγροτική περιοχή των Λαβάρων, στον Δήμο Σουφλίου, καθώς έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό μηχάνημα. Από σπινθήρα που προκλήθηκε μέσω της επαφής του μηχανήματος με πέτρα, δημιουργήθηκε φωτιά που έκαψε περίπου 30 στρέμματα.

Σύλληψη και πρόστιμα την Πέμπτη σε Εύβοια, Θάσο και Ηγουμενίτσα

Την Πέμπτη 3 Αυγούστου συνελήφθη στα πλαίσια του αυτόφωρου, ένας ημεδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς σε γεωργική έκταση στην Χαλκίδα Εύβοιας.

Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο 3.093,75€ σε ημεδαπό κάτοικο της Θάσου, καθώς έκαιγε σκουπίδια σε γεωργική έκταση.

Τέλος, πρόστιμο 2.187,50€ επιβλήθηκε και σε κάτοικο Ηγουμενίτσας, αφού έκαιγε υπολείμματα βλάστησης μέσα στο οικόπεδό του.

Διαβάστε επίσης