Φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Snapshot Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας.

Οι Αρχ έστειλαννυμα μέσω του 112 στους κατοίκους να είναι σε πλήρη ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 22 πυροσβεστικά οχήματα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για τη φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας με τις Αρχές να στέλνουν μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους για να είναι σε πλήρη ετοιμότητα.

Στο σημείο βρίσκονται 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 22 πυροσβεστικά οχήματα.