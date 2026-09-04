Φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
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- Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας.
- Οι Αρχ έστειλαννυμα μέσω του 112 στους κατοίκους να είναι σε πλήρη ετοιμότητα.
- Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 22 πυροσβεστικά οχήματα.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για τη φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας με τις Αρχές να στέλνουν μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους για να είναι σε πλήρη ετοιμότητα.
Στο σημείο βρίσκονται 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 22 πυροσβεστικά οχήματα.
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