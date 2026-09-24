Εύβοια: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στην Αυλίδα - Απεγκλωβίστηκε εγκαίρως ένα άτομο

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά υπήρχε ένα άτομο μέσα που πρόλαβε και βγήκε

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Εύβοια: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στην Αυλίδα - Απεγκλωβίστηκε εγκαίρως ένα άτομο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Αυλίδα τέθηκε υπό έλεγχο.
  • Ένα άτομο που βρισκόταν μέσα στο εργοστάσιο απεγκλωβίστηκε εγκαίρως.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον χώρο των γραφείων του εργοστασίου.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών προϊόντων στο Βαθύ Αυλίδας.

Σύμφωνα με το eviaonline, την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά υπήρχε ένα άτομο μέσα που πρόλαβε και βγήκε. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χώρο των γραφείων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες, οκτώ οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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