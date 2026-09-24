Εύβοια: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στην Αυλίδα - Απεγκλωβίστηκε εγκαίρως ένα άτομο
Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά υπήρχε ένα άτομο μέσα που πρόλαβε και βγήκε
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- Η φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Αυλίδα τέθηκε υπό έλεγχο.
- Ένα άτομο που βρισκόταν μέσα στο εργοστάσιο απεγκλωβίστηκε εγκαίρως.
- Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον χώρο των γραφείων του εργοστασίου.
- Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών προϊόντων στο Βαθύ Αυλίδας.
Σύμφωνα με το eviaonline, την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά υπήρχε ένα άτομο μέσα που πρόλαβε και βγήκε. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χώρο των γραφείων.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες, οκτώ οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
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