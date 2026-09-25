Ζελένσκι προς Τραμπ: «Βάλε την Κίνα στο παιχνίδι για να τελειώσει ο πόλεμος»

Snapshot Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η Ουάσιγκτον προωθεί τριμερείς τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας με πιθανό τόπο διεξαγωγής τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά η ενεργοποίησή τους παραμένει στα χέρια του Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εξασφάλισε την έγκριση Τραμπ για την παραγωγή συστημάτων αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία.

Ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς στην Ουκρανία, ενώ η Ουκρανία συνεχίζει επιθέσεις σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τον Κινέζο ηγέτη ώστε το Πεκίνο να αξιοποιήσει την επιρροή του στη Μόσχα, στο πλαίσιο μιας διπλωματικής προσπάθειας για να πειστεί η Ρωσία να τερματίσει την εισβολή της στην Ουκρανία, η οποία διαρκεί ήδη τεσσεράμισι χρόνια.

Ο Ζελένσκι είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν έχει ακόμη λάβει ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο σχετικά με τις συνομιλίες του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, αλλά αναμένει να πληροφορηθεί το αποτέλεσμά τους.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διεθνή στήριξη για την άμυνα της Ουκρανίας, βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα ταξίδι που συνέπεσε με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την Τρίτη συναντήθηκε με τον Τραμπ.

Χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν χαρακτηρίσει την Κίνα «καθοριστικό παράγοντα διευκόλυνσης» της εισβολής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τηλεγράφημα του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν τεχνικές συνομιλίες

Η Ουάσιγκτον πιέζει για μια τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία, στην οποία αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν τεχνικές συνομιλίες χωρίς τη συμμετοχή των ηγετών των τριών χωρών, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ να προτείνουν ημερομηνία για τις συνομιλίες αυτές, είπε, προσθέτοντας ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως τόπο διεξαγωγής τους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, συζήτησαν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση στο προσεχές διάστημα.

«Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες λεπτομέρειες», είπε ο Πεσκόφ.

Εκπρόσωποι των τριών χωρών πραγματοποίησαν τρεις γύρους τριμερών διαπραγματεύσεων στις αρχές του έτους, δύο φορές στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και μία φορά στη Γενεύη, χωρίς ωστόσο οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε κάποια σημαντική πρόοδο.

Οι ΗΠΑ ενέκριναν αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με Αμερικανούς γερουσιαστές και μέλη του Κογκρέσου και δήλωσε ότι τους ευχαρίστησε για τη διακομματική στήριξή τους στην ψήφιση, τον περασμένο μήνα, ενός ισχυρού πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν έχει ακόμη θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα.

Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό μέσο για να εξαναγκαστεί ο Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ελπίζει ο Τραμπ να ενεργοποιήσει τα μέτρα.

«Οι κυρώσεις είναι πράγματι ισχυρές... όλα αυτά βρίσκονται πλέον στα χέρια του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για να ασκήσει πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι λέει ότι εξασφάλισε την έγκριση του Τραμπ για άδειες παραγωγής Patriot

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως έχει λάβει οριστική απόφαση ώστε το Κίεβο να αποκτήσει άδειες για την παραγωγή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Η Ουκρανία έχει επείγουσα ανάγκη από περισσότερα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας, τα οποία είναι απαραίτητα για την αναχαίτιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων. Ωστόσο, η διαθεσιμότητά τους έχει περιοριστεί σημαντικά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι θα επέτρεπε στην Ουκρανία να κατασκευάζει τα δικά της Patriot, αλλά αργότερα φάνηκε να επανεξετάζει την απόφαση αυτή.

Χώρες ζητούν ελεύθερη ροή τροφίμων μέσω της Μαύρης Θάλασσας

Η Ουκρανία και η Ρωσία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους προμηθευτές παγκοσμίως σε σιτάρι, κριθάρι, ηλιέλαιο και άλλα τρόφιμα, στα οποία βασίζονται πολλές αναπτυσσόμενες χώρες.

Ωστόσο, οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα έχουν περιορίσει σημαντικά αυτή τη διαδρομή εφοδιασμού, εντείνοντας τους φόβους για ελλείψεις.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ξεχωριστές συνομιλίες με τους ηγέτες της Ινδίας, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, οι οποίες επιθυμούν να παραμείνουν ανεμπόδιστες οι θαλάσσιες οδοί στη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόσθεσε ότι οι ηγέτες αυτοί επρόκειτο επίσης να συνομιλήσουν με Ρώσους αξιωματούχους.

Το Κίεβο θέλει η Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία θα επιτρέψει την πλήρη επανέναρξη των μεταφορών, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες συνομίλησε με τις επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος της Ουκρανίας, καθώς τα δημόσια οικονομικά της χώρας πιέζονται από τις πολεμικές δαπάνες και τη μείωση της παραγωγής.

Η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρατείνει τη χρηματοδοτική της βοήθεια προς την Ουκρανία και το ΔΝΤ θα συνεχίσει τα προγράμματα οικονομικής στήριξης, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρηματοδοτικού κενού αφορά ειδικά την αγορά οπλικών συστημάτων, είπε, ενώ η μελλοντική χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα μπορούσε να λάβει τη μορφή συμφωνιών για ανταλλαγή τεχνολογίας και κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Ουκρανία θεωρείται μία από τις πρωτοπόρες χώρες παγκοσμίως στον τομέα των στρατιωτικών drones.

Ένα αγόρι σκοτώθηκε σε πλήγμα στο Κίεβο, ενώ και η Ρωσία αναφέρει απώλειες αμάχων

Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως την Παρασκευή είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν 11, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν έναν νεκρό και 21 τραυματίες από ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οκτώ ουκρανικές περιφέρειες δέχθηκαν επιθέσεις.

Η Ρωσία συνέχισε τις αδιάκοπες επιθέσεις της κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, πλήττοντας κτίριο γραφείων όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Ένα αγόρι 14 ετών σκοτώθηκε επίσης από πλήγμα σε πολυκατοικία στο Κίεβο, ενώ τουλάχιστον επτά κάτοικοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν, μεταξύ άλλων στόχων, εγκατάσταση αποθήκευσης κινητήρων πυραύλων κοντά στο Κίεβο.

Η Ουκρανία έπληξε δύο διυλιστήρια στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας της με στόχο την πρόκληση ζημιών στη ρωσική οικονομία, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Μη επιβεβαιωμένες αναφορές σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εργοστάσιο στρατιωτικών ηλεκτρονικών συστημάτων στη Ρωσία, καθώς και μονάδα παραγωγής συνθετικού καουτσούκ.

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