Χατζηδάκης για IRIS: Το 2025 έγιναν 126,4 εκατ. συναλλαγές, αξίας 10,9 δισ. ευρώ

Snapshot Το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS 126,4 εκατ. συναλλαγές συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ.

Οι ενεργοί χρήστες IRIS αυξήθηκαν από 2,2 εκατ. το 2023 σε 4,75 εκατ. το 2025, σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες στο IRIS τετραπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 600.000 το 2025.

Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών μέσω IRIS υπερπενταπλασιάστηκαν, από 20,4 εκατ. το 2023 σε 111,4 εκατ. το 2025.

Το IRIS χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρονικό εμπόριο και φυσικά καταστήματα, με 12,4 εκατ. συναλλαγές αξίας 4,76 δισ. ευρώ το 2025. Snapshot powered by AI

Στην ραγδαία αύξηση των συναλλαγών μέσω IRIS χωρίς τραπεζικές προμήθειες αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών υπερπενταπλασιάστηκαν και από 20,4 εκατ. το 2023 αυξήθηκαν 111,4 εκατ. το 2025.

«Το IRIS, όμως, την ίδια στιγμή, διαδίδεται τόσο στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και στα φυσικά καταστήματα. Μόνο το 2025 κατέγραψε 12,4 εκατ. συναλλαγές αξίας 4,76 δισ. ευρώ», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης:

«''Τι θα γίνει επιτέλους με τις τραπεζικές προμήθειες;''. Αυτή ήταν μια από τις ερωτήσεις που δεχόμουν συχνότερα όταν ανέλαβα το Υπουργείο Οικονομικών το 2023. Και όταν, απαντώντας, υπογράμμιζα τα πλεονεκτήματα του IRIS, ακολουθούσε συνήθως μια δεύτερη ερώτηση: «Και τι είναι το IRIS;».

Υπήρχαν φυσικά και αρκετοί που αντιμετώπιζαν την προσπάθεια με καχυποψία. Εγώ πάντως επέμενα. Τρία χρόνια αργότερα, έχουμε περάσει από το «τι είναι το IRIS;» στο «θα στα περάσω με IRIS»! Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS 126,4 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ.

Κυρίως, όμως, αξίζει να δούμε πόσο άλλαξε η εικόνα σε σχέση με το 2023, όταν και από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών συνέβαλα στην προσπάθεια για την ευρύτερη διάδοση του IRIS:

• 2,2 εκατ. πολίτες είχαν ενεργοποιήσει το IRIS στα τέλη του 2023. Σήμερα έχουν φτάσει τα 4,75 εκατ. Μια αύξηση σχεδόν 100%!

• Οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τετραπλασιαστεί: Από 155.000 τότε, πλησιάζουν σήμερα τις 600.000.

• Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών υπερπενταπλασιάστηκαν: Από 20,4 εκατ. το 2023 σε 111,4 εκατ. το 2025.

• Το IRIS, όμως, την ίδια στιγμή, διαδίδεται τόσο στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και στα φυσικά καταστήματα. Μόνο το 2025 κατέγραψε 12,4 εκατ. συναλλαγές αξίας 4,76 δισ. ευρώ.Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν έγινε στον αυτόματο πιλότο.

Ως Υπουργός Οικονομικών αγκάλιασα αυτή την πρωτοβουλία. Επεκτείναμε τη χρήση του από τους ελεύθερους επαγγελματίες και στη συνέχεια από τις επιχειρήσεις. Ακολούθησαν ακόμα πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση του καθημερινού ορίου συναλλαγών.

Όλα αυτά φυσικά σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε διαδοχικά για τη μείωση ή κατάργηση βασικών τραπεζικών προμηθειών.Όσοι αμφισβητούσαν το IRIS, τώρα τι έχουν να πουν; Προσωπικά χαίρομαι ιδιαίτερα που, από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, συνέβαλα σε αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που συνεχίζεται. Για ακόμα πιο εύκολες συναλλαγές, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και μια οικονομία που αξιοποιεί όλο και περισσότερο τις δυνατότητες της τεχνολογίας».