Πυκνό μυστήριο: Διάσημο κατασκοπευτικό αεροπλάνο εξαφανίζεται από την αεροπορική βάση της Καλιφόρνια

Snapshot Το κατασκοπευτικό αεροσκάφος SR-71 Blackbird με αριθμό ουράς 844 έχει εξαφανιστεί από το Κέντρο Ερευνών Πτήσεων Άρμστρονγκ της NASA στη βάση Έντουαρντς της Καλιφόρνια από τις 17 Μαΐου.

Ο διαχειριστής της NASA Jared Isaacman παρουσίασε μια σιλουέτα που μοιάζει με SR-71 και δήλωσε ότι η NASA ανακατασκευάζει τον στόλο πειραματικών αεροπλάνων για πτήσεις υψηλής ταχύτητας και μεγάλου υψομέτρου.

Το SR-71 που λείπει ήταν το τελευταίο που παρήχθη και πέταξε, με την τελευταία πτήση του το 1999, και φέρεται να μεταφέρθηκε σε υπόστεγο για επιθεώρηση νωρίτερα φέτος.

Η εξαφάνιση του αεροσκάφους και η παρουσίαση της σιλουέτας εγείρουν την πιθανότητα επανέναρξης πτήσεων του SR-71, αλλά η NASA δεν έχει επιβεβαιώσει αυτή την υπόθεση.

Η NASA υπογραμμίζει την ευρύτερη προσπάθεια για ανάπτυξη πειραματικών αεροσκαφών που προωθούν τις πτήσεις υψηλής ταχύτητας και υψομέτρου χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Δύο μυστηριώδη περιστατικά που ενδέχεται να εμπλέκονται μεταξύ τους απασχολούν τις τελευταίες ημέρες τις ΗΠΑ.

Η «εξαφάνιση» ενός θρυλικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους από μία στρατιωτική βάση της Καλιφόρνια, την ώρα που που η NASA δίνει μικρές πληροφορίες για ένα μυστηριώδες νέο αεροσκάφος.

Το SR-71 Blackbird, με αριθμό ουράς 844, εκτίθετο εδώ και χρόνια στο Κέντρο Ερευνών Πτήσεων Άρμστρονγκ της NASA, το οποίο βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Έντουαρντς.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι δεν έχει παρατηρηθεί τουλάχιστον από τις 17 Μαΐου, σύμφωνα με τον συντάκτη αμυντικών θεμάτων του Aviation Week, Στιβ Τρίμπλ, ο οποίος ανέφερε πρώτος την εξαφάνισή του.

Παράλληλα, ο διαχειριστής της NASA Jared Isaacman αποκάλυψε μια σιλουέτα που μοιάζει με SR-71 κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής All-In της περασμένης εβδομάδας στο Λος Άντζελες, ενώ υποσχέθηκε ότι ο οργανισμός ανακατασκευάζει τον στόλο των πειραματικών αεροπλάνων X και πιέζει πίσω στην έρευνα πτήσεων ακραίας ταχύτητας και μεγάλου υψομέτρου.

Όταν η εικόνα που μοιάζει με Blackbird εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης αμέσως μετά, ο Isaacman έριξε λάδι στο μυστήριο ρωτώντας: «Είσαι σίγουρος ότι είναι Blackbird;» Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις.

While viewing this, keep in mind that this is the SR-71 Blackbird that was revealed to the public in 1964.

61+ years ago.

Imagine what we have behind the curtain. https://t.co/EEjB1uLKhk pic.twitter.com/9Lil71v5fc — Dave F. (@DaveF937) November 8, 2025

Το τζετ που λείπει δεν είναι συνηθισμένο έκθεμα. Αρχικά ονομάστηκε σειριακός αριθμός 61-7980 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ήταν το τελευταίο SR-71 που παρήχθη και το τελευταίο που πέταξε, κάνοντας την τελευταία του πτήση το 1999.

Η τρέχουσα τοποθεσία του είναι ασαφής, αν και πηγές της Εβδομάδας Αεροπορίας ανέφεραν ότι το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σε υπόστεγο νωρίτερα φέτος για επιθεώρηση.

Η έκθεση ανέφερε ότι ο συνδυασμός της εξαφάνισης του τζετ και της παρουσίασης του Isaacman εγείρει την πιθανότητα ενός προγράμματος επιστροφής στην πτήση μετά από περισσότερα από 26 χρόνια.

Η NASA δεν έχει επιβεβαιώσει αυτό το σενάριο, αντίθετα επισημαίνει την ευρύτερη ώθηση του Isaacman για πιο πειραματικά αεροσκάφη ικανά να προωθήσουν πτήσεις υψηλής ταχύτητας και μεγάλου υψομέτρου.