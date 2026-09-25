Βυθίστηκε σχεδόν 700 μέτρα σε λίγες ώρες: Τι συνέβη στον βυθό μετά τη βίαιη έκρηξη ηφαιστείου

Η κατάρρευση της καλντέρας μετακίνησε μια μάζα νερού που προκάλεσε κύματα ύψους άνω των 40 μέτρων και έπληξε υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών σε απόσταση 200 χιλιομέτρων

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Βυθίστηκε σχεδόν 700 μέτρα σε λίγες ώρες: Τι συνέβη στον βυθό μετά τη βίαιη έκρηξη ηφαιστείου
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η έκρηξη του ηφαιστείου Χούνγκα το 2022 προκάλεσε την κατάρρευση της καλντέρας, με βύθισή της κατά σχεδόν 700 μέτρα και αύξηση της διαμέτρου της από 4,5 σε 4,8 χιλιόμετρα.
  • Η κατάρρευση της καλντέρας δημιούργησε κύματα τσουνάμι ύψους άνω των 40 μέτρων και προκάλεσε ζημιές σε υποβρύχια τηλεπικοινωνιακά καλώδια μήκους άνω των 190 χιλιομέτρων.
  • Η μελέτη αποκάλυψε δύο διακριτά στρώματα νερού μέσα στην καλντέρα, με διαφορετικές θερμοκρασίες και αλατότητα, παρόμοια με λίμνη κρατήρα.
  • Για την κατάρρευση της καλντέρας απαιτήθηκε η εκκένωση περίπου 25%-30% του θαλάμου μάγματος, δηλαδή 7-8 κυβικά χιλιόμετρα λιωμένου βράχου.
  • Η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη για λεπτομερή χαρτογράφηση του θαλάσσιου βυθού και βελτίωση των συστημάτων προειδοποίησης για τσουνάμι σε υποθαλάσσιες ηφαιστειακές περιοχές.
Snapshot powered by AI

Η βίαιη έκρηξη του ηφαιστείου Χούνγκα, που βρίσκεται στο αρχιπέλαγος της Τόνγκα στον Ειρηνικό Ωκεανό, στις 15 Ιανουαρίου 2022, είχε καταστροφικές συνέπειες, από τσουνάμι έως την αλλοίωση των βαθιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς ο κρατήρας του (καλντέρα) βυθίστηκε σχεδόν 700 μέτρα.

Τα ευρήματα αυτά αποτελούν μέρος μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Geoscience.

Η μελέτη βασίζεται σε μια σειρά αποτυπώσεων υψηλής ανάλυσης του θαλάσσιου πυθμένα που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά την έκρηξη. Οι συγγραφείς εξηγούν ότι αποφάσισαν να μελετήσουν αυτή την περίπτωση επειδή οι υποθαλάσσιες εκρήξεις που σχηματίζουν καλντέρες συγκαταλέγονται στα πιο επικίνδυνα ηφαιστειακά φαινόμενα του πλανήτη, αλλά και στα λιγότερο κατανοητά, εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης.

Tonga Volcano

Σε αυτή τη φωτογραφία που παραχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας, το ηφαίστειο Hunga Tonga-Hunga Ha’apai εκρήγνυται κοντά στις Τόνγκα, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, στις 14 Ιανουαρίου 2015. Το ηφαίστειο εκτόξευσε εκατομμύρια τόνους υδρατμών ψηλά στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022, στο περιοδικό Science. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το φαινόμενο αυτό αύξησε την ποσότητα νερού στη στρατόσφαιρα — το δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, πάνω από το εύρος όπου ζουν και αναπνέουν οι άνθρωποι — κατά περίπου 5%.

New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade

Η έκρηξη δημιούργησε μια στήλη τέφρας και ατμού ύψους άνω των 55 χιλιομέτρων, κύματα ατμοσφαιρικής πίεσης που έκαναν το γύρο του πλανήτη και ένα τσουνάμι ύψους άνω των 40 μέτρων σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο.

Ο επίσημος απολογισμός ήταν 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων θύματα του τσουνάμι στην Τόνγκα και πνιγμένοι στο Περού λόγω των ασυνήθιστων κυμάτων.

Η έκρηξη διήρκεσε περίπου 11 ώρες και άφησε πίσω της ένα ίχνος καταστροφής στον πυθμένα του ωκεανού: Τον διέβρωσε σε βάθος άνω των 100 μέτρων στις πλαγιές του ηφαιστείου και προκάλεσε ζημιές σε υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών μήκους άνω των 190 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πριν από την έκρηξη, ο κρατήρας του Χούνγκα είχε βάθος μεταξύ 150 και 200 μέτρων και διάμετρο περίπου 4,5 χιλιομέτρων. Μετά την έκρηξη της 15ης Ιανουαρίου 2022, βυθίστηκε στα 850 μέτρα και η διάμετρός του αυξήθηκε ελαφρώς στα 4,8 χιλιόμετρα.

Για να διαπιστώσει τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, η ομάδα χρησιμοποίησε μια τεχνική παρόμοια με τον υπέρηχο. Τα τμήματα του ηφαιστείου που προεξέχουν πάνω από τη στάθμη της θάλασσας (τα νησιά Hunga Ha’apai και Hunga Tonga) καταγράφηκαν με δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης και δεδομένα από τον δορυφόρο ICESat-2 της NASA.

Οι ερευνητές μέτρησαν επίσης τη θερμοκρασία, την αλατότητα και την πίεση του νερού μέσα στην καλντέρα και διαπίστωσαν ότι το εσωτερικό της διατηρεί δύο σαφώς διακριτά στρώματα: ένα θερμότερο και λιγότερο αλμυρό κοντά στην επιφάνεια, και ένα ψυχρότερο και πυκνότερο στα βάθη, με ελάχιστη ανάμιξη μεταξύ των δύο. Οι συγγραφείς συγκρίνουν αυτή τη διάταξη με εκείνη μιας γήινης λίμνης κρατήρα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το μάγμα προήλθε από έναν θάλαμο που βρισκόταν σε βάθος μεταξύ 2 και 10 χιλιομέτρων κάτω από το ηφαίστειο, με χωρητικότητα περίπου 27 κυβικά χιλιόμετρα υλικού. Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι, για να αρχίσει η καλντέρα να καταρρέει, αρκούσε να αδειάσει το 25% έως 30% αυτού του θαλάμου, που αντιστοιχεί σε 7 έως 8 κυβικά χιλιόμετρα λιωμένου βράχου. Η ταχεία και απότομη κατάρρευση της καλντέρας μετακίνησε μια τεράστια μάζα νερού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που εξηγεί το εξαιρετικό μέγεθος του τσουνάμι.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η περίπτωση αυτή αποκαλύπτει ένα σοβαρό κενό στην κατανόηση του υποθαλάσσιου ηφαιστειακού κινδύνου. Η καλντέρα της Χούνγκα είναι μικρή σε σύγκριση με άλλες στον κόσμο, αλλά προκάλεσε μια καταστροφή εξαιρετικής κλίμακας. Η κατάρρευση ενδέχεται επίσης να επέτρεψε την απότομη εισροή μεγάλων όγκων θαλασσινού νερού στο ηφαιστειακό σύστημα, γεγονός που ενέτεινε τις εκρήξεις και προκάλεσε τα ρεύματα που κατέστρεψαν τον πυθμένα του ωκεανού και προκάλεσαν ζημιές σε περισσότερα από 190 χιλιόμετρα υποβρύχιων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων.

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χαρτογράφηση του βυθού με υψηλή συχνότητα και λεπτομέρεια είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι και την προστασία κρίσιμων υποδομών, ιδίως σε περιοχές του Ειρηνικού όπου για πολλά υποθαλάσσια ηφαίστεια δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία αναφοράς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρταθλον 2026: Πού θα κλείσουν οι δρόμοι το Σάββατο – Ρυθμίσεις σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μέγαρα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά στη Νέα Τρίγλια

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν στο κουτί του όπως τον πήρανε. Αυτοί δεν είχαν βάλει την μπαταρία πάνω» δήλωσε ο προμηθευτής του απινιδωτή

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επεισοδιακή σύλληψη 40χρονου που έγινε ο εφιάλτης σε νεαρές γυναίκες - Τα εκατοντάδες CD με παιδική πορνογραφία

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς ο πρωινός καφές ανεβάζει τη διάθεση πριν καν πιείτε την πρώτη γουλιά

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνό μυστήριο: Διάσημο κατασκοπευτικό αεροπλάνο εξαφανίζεται από την αεροπορική βάση της Καλιφόρνια

17:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Ο CEO της JP Morgan συνεχάρη τον Μητσοτάκη για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής με τα γεώφωνα

17:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης για IRIS: Το 2025 έγιναν 126,4 εκατ. συναλλαγές, αξίας 10,9 δισ. ευρώ

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το El Niño τρομάζει τον πλανήτη - Συναγερμός στον ΟΗΕ - Το μάθημα της Ισλανδίας

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν στη συνέχεια

16:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου

16:56WHAT THE FACT

Βυθίστηκε σχεδόν 700 μέτρα σε λίγες ώρες: Τι συνέβη στον βυθό μετά τη βίαιη έκρηξη ηφαιστείου στον Ειρηνικό

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι προς Τραμπ: «Βάλε την Κίνα στο παιχνίδι για να τελειώσει ο πόλεμος»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Απόλυτη σιγή ζήτησε η Πυροσβεστική για να θέσει σε λειτουργία γεώφωνα - Αγωνία για τους αγνοούμενους

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Νέες δηλώσεις Ερντογάν: Να επικεντρωθούμε στη διπλωματία για να αποτρέψουμε πιθανή σύγκρουση με την Ελλάδα

16:32ΥΓΕΙΑ

Στέγη γονέων στο μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» - Φιλοξενία για οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτες σε βάρος ηλικιωμένης στα Τέμπη: Δικογραφία για κλοπή 3.200 ευρώ και χρυσαφικών

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά Ελλάδας και ακόμη 26 κρατών-μελών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:32ΕΛΛΑΔΑ

Λυσικράτους 15: Πώς ήταν το Airbnb της Πλάκας πριν από την έκρηξη - Φωτογραφίες, τιμές και κριτικές

14:35ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες με την πορεία της κακοκαιρίας: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού θα βρέξει περισσότερο

15:08LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο στον ALPHA

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Παρ' ολίγον αεροπορική τραγωδία: 737 της Ryanair προσγειώθηκε έπειτα από δύο αποτυχημένες απόπειρες, με καύσιμα 10 λεπτών στις δεξαμενές και αφού εξέπεμψε «Mayday»

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να ουρλιάξουν στον ωκεανό

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιά: Τι αλλάζει με τον νέο νόμο - Χρέη, διαθήκες και νόμιμη μοίρα

13:18ΕΛΛΑΔΑ

«Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει! Πίσω!»: Οι δραματικές στιγμές εν πλω από τη φωτιά στο πλοίο της Blue Star ανοιχτά της Μυκόνου

11:53LIFESTYLE

Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν στη συνέχεια

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Απόλυτη σιγή ζήτησε η Πυροσβεστική για να θέσει σε λειτουργία γεώφωνα - Αγωνία για τους αγνοούμενους

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Κρυονέρι: Άγρια επίθεση λύκου σε κάτοικο - «Πάλευα για τη ζωή μου 8 λεπτά, νόμιζα θα με κατασπαράξει» 

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν στο κουτί του όπως τον πήρανε. Αυτοί δεν είχαν βάλει την μπαταρία πάνω» δήλωσε ο προμηθευτής του απινιδωτή

16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

16:56WHAT THE FACT

Βυθίστηκε σχεδόν 700 μέτρα σε λίγες ώρες: Τι συνέβη στον βυθό μετά τη βίαιη έκρηξη ηφαιστείου στον Ειρηνικό

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας - Ποια είναι τα όριά του

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός αναλυτής: Η Τουρκία δεν μπορεί να πολεμήσει - Ο Ερντογάν θεωρεί άδειο τον στρατό, χειρότερο το ναυτικό

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται καταιγίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ