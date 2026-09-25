Πλάκα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής με τα γεώφωνα

Snapshot Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής με γεώφωνα για την ανεύρεση πέντε αγνοούμενων στην Πλάκα.

Αγνοούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες στον πρώτο όροφο του κατεστραμμένου κτιρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ειδικοί σκύλοι και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν μπουλντόζες για την απομάκρυνση των μπάζων.

Οι τρεις τουρίστες διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, πιθανόν Αμερικανοί, χωρίς να είναι βέβαιο αν βρίσκονταν μέσα κατά την κατάρρευση. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής με τη χρήση γεωφώνων στο κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα με σκοπό την εύρεση των πέντε αγνοούμενων.

Στην προσπάθεια της Πυροσβεστικής συνδράμουν και δύο ειδικοί σκύλοι.

Την σκυτάλη πήραν ξανά οι μπουλντόζες προκειμένου να απομακρύνουν τα μπάζα.

Υπενθυμίζεται ότι αναζητούνται πέντε άτομα που, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στον δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού.

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