Στέγη γονέων στο μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» - Φιλοξενία για οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται

Snapshot Η Ronald McDonald House Ελλάς εγκαινίασε τη δεύτερη Στέγη Γονέων στο μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» για τη στήριξη οικογενειών παιδιών που νοσηλεύονται.

Η Στέγη προσφέρει ασφαλή χώρο μέσα στο νοσοκομείο με δωμάτια διανυκτέρευσης και κοινόχρηστους χώρους για γονείς που πρέπει να παραμείνουν κοντά στα παιδιά τους.

Η πρώτη Στέγη στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» υποστήριξε 592 οικογένειες σε 18 μήνες, με χιλιάδες διανυκτερεύσεις, γεύματα και επισκέψεις. Snapshot powered by AI

«Όταν ένα νεογνό χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο, η παρουσία της οικογένειας δεν είναι πολυτέλεια, είναι μέρος της φροντίδας», δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στην τελετή εγκαινίων της νέας Στέγης Γονέων, στο Γ.Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η νέα Στέγη Γονέων δημιουργήθηκε για να καλύψει μια ιδιαίτερα σημαντική ανάγκη οικογενειών, των οποίων η γέννηση του παιδιού εξελίσσεται διαφορετικά από το αναμενόμενο. Σε περιπτώσεις πρόωρου τοκετού ή άλλων ιατρικών ζητημάτων, ένα νεογνό μπορεί να χρειαστεί να παραμείνει για νοσηλεία σε θερμοκοιτίδα, να λάβει μηχανική υποστήριξη ή να βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και εξειδικευμένη φροντίδα. Η περίοδος αυτή συνεπάγεται για τους γονείς αυξημένη αβεβαιότητα και πρακτικές δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν η οικογένεια διαμένει εκτός Αττικής.

Η Στέγη Γονέων στο μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» προσφέρει έναν ασφαλή και φιλόξενο χώρο μέσα στο νοσοκομείο, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να παραμένουν κοντά στα παιδιά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας. Διαθέτει πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια διανυκτέρευσης και κοινόχρηστους χώρους ξεκούρασης και καθημερινής φροντίδας, στο κέντρο ημέρας.

Πρόκειται για τη δεύτερη Στέγη Γονέων, που δημιουργεί η Ronald McDonald House Hellas, μετά την έναρξη λειτουργίας της πρώτης, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Στους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας της, η πρώτη Στέγη υποστήριξε 592 οικογένειες, προσέφερε 1.522 διανυκτερεύσεις και 23.936 γεύματα, ενώ κατέγραψε 5.974 ημερήσιες επισκέψεις.