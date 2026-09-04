Μάνδρα: Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σημείο

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε στη Μάνδρα τέθηκε υπό έλεγχο την Παρασκευή το πρωί.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 32 πυροσβέστες, 13 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και υδροφόρες του δήμου.

Εστάλη μήνυμα από το 112 για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας λόγω καπνών στην περιοχή.

Η κυκλοφορία στην περιοχή αποκαταστάθηκε μετά την άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής (4/9) σε ξερόχορτα κι απορρίμματα στη θέση Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και μηχάνημα έργου της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής.

Περίπου στις 10:30 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα από το 112 για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους καπνούς, όσων βρίσκονται στην ευρύτερη ακτίνα της πυρκαγιάς.

Λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή, όμως πλέον τα μέτρα ήρθησαν και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

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