Φωτιά τώρα στη Μάνδρα Αττικής, στη θέση Ξηροπήγαδο - Εστάλη μήνυμα από το 112
Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας συνδράμει με υδροφόρες στην κατάσβεση της φωτιάς
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- Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 4/9 σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο της Μάνδρας Αττικής.
- Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
- Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας συνδράμει με υδροφόρες στην κατάσβεση της φωτιάς.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε ξερά χόρτα κι απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 10:00.
Παράλληλα, στους κατοίκους της περιοχής, εστάλη μήνυμα από το 112.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων από την 1η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
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