Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο στην Εύβοια

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο, Εύβοια.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και δύο πεζοπόρες ομάδες της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ.

Πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από ελικόπτερο για ενίσχυση της προσπάθειας κατάσβεσης από αέρος.

Ο Δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων κινητοποίησε υδροφόρες για υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στόχος των αρχών είναι ο άμεσος έλεγχος και η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο, που ανήκει στον Δήμο Διρφύων–Μεσσαπίων στην Εύβοια. Η γρήγορη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών έχει ως στόχο τον άμεσο έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ. Επιπλέον, στο σημείο επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από ελικόπτερο, ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης από αέρος.

Παράλληλα, ο Δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων κινητοποιήθηκε άμεσα, διαθέτοντας υδροφόρες για να ενισχύσει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.