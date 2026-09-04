Πρέβεζα: Φωτιά στο Θεσπρωτικό του Δήμου Ζηρού - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικισμοί από τη φωτιά

Ελένη Ευστρατίου

Πρέβεζα: Φωτιά στο Θεσπρωτικό του Δήμου Ζηρού - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στο Θεσπρωτικό, Δήμος Ζηρού.
  • Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ.
  • Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που απογειώθηκαν από το Άκτιο.
  • Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικισμοί από τη φωτιά.
  • Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και γειτονικές πυροσβεστικές υπηρεσίες.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Θεσπρωτικού, στον Δήμο Ζηρού Πρέβεζας.

Στο σημείο έχει σημάνει άμεσος συναγερμός στην Πυροσβεστική, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις από την Πρέβεζα και γειτονικές υπηρεσίες να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί.

Παράλληλα έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων τα οποία απογειώνονται από το Άκτιο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή οικισμών ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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