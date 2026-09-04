Παιανία: Μέσα σε 30 λεπτά οριοθετήθηκε η φωτιά - Προβληματίζουν τα συχνά περιστατικά

Snapshot Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αργιθέα Παιανίας στις 4 Σεπτεμβρίου οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά με άμεση επέμβαση πυροσβεστικών μέσων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή και ξερή βλάστηση, προκαλώντας ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Από την 1η Ιουλίου 2026 έχουν καταγραφεί έξι διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Παιανίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής διερευνά τα αίτια και την πιθανή σύνδεση μεταξύ των φωτιών.

Υπάρχει έντονος προβληματισμός λόγω της συχνότητας των περιστατικών πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή τους τελευταίους δύο μήνες. Snapshot powered by AI

Εντός 30 λεπτών οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Αργιθέα Παιανίας.

Περιπολικά όχηματα του Πυροσβεστικού Σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια πυροσβεστικό αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρίψη νερού και έτσι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά άμεσα

Σημειώνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή και ξερή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα – Μπούρα, επί της οδού Σουλίου, προκαλώντας και την ενεργοποίηση 112. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι στην ίδια ευρύτερη περιοχή έχουν παρουσιαστεί πολλά περιστατικά μέσα σε διάστημα δύο μηνών.

Έξι φωτιές από την 1η Ιουλίου

Όπως αναφέρουν τα notioanatolika.gr, στην περιοχή έχουν καταγραφεί έξι περιστατικά από την 1η Ιουλίου έως και σήμερα, ενώ δύο εστίες σημειώθηκαν τις βραδινές ώρες.

Συγκεκριμένα εκδηλώθηκαν:

1η Ιουλίου: Φωτιά στο 18ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Σπάτων

4 Ιουλίου: Φωτιά στην οδό Λευκάδος

4 Αυγούστου: Δύο διαφορετικές εστίες στην οδό Ερωτοκρίτου και στην οδό Αρετής

17 Αυγούστου: Φωτιά στη συμβολή της Λεωφόρου Σπάτων με την Παπαγγελάκη

4 Σεπτεμβρίου: Φωτιά στην Αργιθέα - Μπούρα

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής ενεργοποιήθηκε για να εντοπίσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ μέσω των πορισμάτων θα διαλευκανθεί αν οι φωτιές σχετίζονται μεταξύ τους.