Φωκίδα: Φωτιά στους Πενταγιούς - Επιχειρούν δύο εναέρια
Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση
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- Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Πενταγιοί στη Φωκίδα το μεσημέρι της Παρασκευής 4/9.
- Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.
- Γίνονται ρίψεις νερού από ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.
- Υποστήριξη παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 4/9 σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Πενταγιοί, στην Φωκίδα.
Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.
Παράλληλα, ρίψεις νερού πραγματοποιούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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