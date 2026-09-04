Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112

Στη μάχη τρία εναέρια μέσα

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Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Παρασκευής 4/9.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, έξι οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.
  • Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προειδοποίηση μέσω του μηνύματος 112 στους κατοίκους.
  • Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής (4/9), στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα και από αέρος ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει κοντά στον οικιστικό ιστό. Ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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