Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112
Στη μάχη τρία εναέρια μέσα
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- Ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Παρασκευής 4/9.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, έξι οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.
- Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προειδοποίηση μέσω του μηνύματος 112 στους κατοίκους.
- Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής (4/9), στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα και από αέρος ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει κοντά στον οικιστικό ιστό. Ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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