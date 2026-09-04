Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Παρασκευής 4/9.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, έξι οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προειδοποίηση μέσω του μηνύματος 112 στους κατοίκους.

Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής (4/9), στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα και από αέρος ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει κοντά στον οικιστικό ιστό. Ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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