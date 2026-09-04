Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της οδού Περσέως στο 'Αλσος Γαλατσίου, σήμερα, περίπου στις 19:00.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα.

Επίσης, ο Δήμος Ψυχικού να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) στο Άλσος Γαλατσίου, από την πλευρά του Ψυχικού, κοντά στην οδό Περσέως.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Πηγή: ΑΠΕ

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