Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

Newsroom

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της οδού Περσέως στο 'Αλσος Γαλατσίου, σήμερα, περίπου στις 19:00.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα.

Επίσης, ο Δήμος Ψυχικού να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) στο Άλσος Γαλατσίου, από την πλευρά του Ψυχικού, κοντά στην οδό Περσέως.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Πηγή: ΑΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι προτείνει κατάπαυση πυρός με τη Ρωσία κατά την επίσκεψη Κούσνερ - Γουίτκοφ

21:01LIFESTYLE

Επίσκεψη στη Νάξο για τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό - Η τριήμερη ξενάγηση στο νησί

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Σύλληψη 18χρονου αλλοδαπού στο αεροδρόμιο με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

20:53ΕΛΛΑΔΑ

«Σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς»: Η επιστολή γυναίκας με λευχαιμία στον Μητσοτάκη για την αιματολογική του Παπανικολάου και η συγκλονιστική της ιστορία

20:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Έχασε το διαμάντι στο τελευταίο άλμα ο Τεντόγλου

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»: Η ανάρτηση του Σπύρου Χρυσικόπουλου που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτικό: Υπό έλεγχο η φωτιά – Έφτασε μέχρι την αυλή εκκλησίας

20:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που έκλεβε δίκυκλα

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου: Ισχυρός υδροστρόβιλος εκτοξεύει ομπρέλες σε παραλία στην Ιταλία - Σε πανικό λουόμενοι

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Lindsay Clancy: Κακοδικία στην υπόθεση που έχει διχάσει τις ΗΠΑ: Οι ένορκοι απέτυχαν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία

20:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αναμένεται να υπογράψει απόψε εκτελεστικό διάταγμα για το βόειο κρέας

20:05LIFESTYLE

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δείχνει το ανανεωμένο hair look της και εντυπωσιάζει

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου

19:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο- Τρεις συλλήψεις

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Συνεχίζονται τα έργα στη Γραμμή 3 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Δευτέρα

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η πιο σύγχρονη στα Βαλκάνια»: Ο Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης

19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!

19:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Έμφυτη η στάση Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

20:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Έχασε το διαμάντι στο τελευταίο άλμα ο Τεντόγλου

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε στη μέση του δρόμου για να κάνει... ηλιοθεραπεία - Δείτε βίντεο

20:53ΕΛΛΑΔΑ

«Σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς»: Η επιστολή γυναίκας με λευχαιμία στον Μητσοτάκη για την αιματολογική του Παπανικολάου και η συγκλονιστική της ιστορία

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται πτώση θερμοκρασίας και βροχές το επόμενο δεκαπενθήμερο

16:55ΠΑΙΔΕΙΑ

«Μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά»: Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, απαντά ο εκδοτικός οίκος για το βιβλίο της Β' Δημοτικού

20:05LIFESTYLE

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δείχνει το ανανεωμένο hair look της και εντυπωσιάζει

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»: Η ανάρτηση του Σπύρου Χρυσικόπουλου που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία

18:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για βιβλία Β’ Δημοτικού: «Δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιτροπές»

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου: Ισχυρός υδροστρόβιλος εκτοξεύει ομπρέλες σε παραλία στην Ιταλία - Σε πανικό λουόμενοι

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στερητικό σύνδρομο φαίνεται πως είχε το βρέφος λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονιών του

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε στο Άλσος Γαλατσίου από την πλευρά του Ψυχικού: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Φωτογραφίες

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγε να τον μαχαιρώσει»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb πού εισέβαλε ο 31χρονος στο ΑΤ Μάνδρας

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ελικόπτερο

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι εκπλήξεις στα μέτρα Μητσοτάκη - Τι θα πει για αγρότες, οικογένειες, μεσαία τάξη

18:36LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος: «Είπα θα πεθάνω 100%» - Οι πρώτες δραματικές στιγμές μετά το ατύχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ