Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της οδού Περσέως στο 'Αλσος Γαλατσίου, σήμερα, περίπου στις 19:00.
Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα.
Επίσης, ο Δήμος Ψυχικού να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) στο Άλσος Γαλατσίου, από την πλευρά του Ψυχικού, κοντά στην οδό Περσέως.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.
Πηγή: ΑΠΕ
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