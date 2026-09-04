Φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου - Επιχειρεί ένα εναέριο μέσο
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες
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- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Άλσος Γαλατσίου, κοντά στην οδό Περσέως από την πλευρά του Ψυχικού.
- Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή.
- Για την κατάσβεση επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και ένα εναέριο μέσο.
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) στο Άλσος Γαλατσίου, από την πλευρά του Ψυχικού, κοντά στην οδό Περσέως.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα και 1 εναέριο μέσο.
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