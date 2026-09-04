Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία

Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης έχει οριοθετηθεί από την Πυροσβεστική.
  • Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, πεζοπόρο τμήμα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.
  • Ο Δήμος Θερμαϊκού παρείχε συνδρομή με υδροφόρες στις προσπάθειες κατάσβεσης.
  • Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 λόγω της εγγύτητας κατοικιών στην περιοχή.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην 'Ανω Περαία Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:45. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρείχε ο Δήμος Θερμαϊκού με υδροφόρες.

Καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες εκδόθηκε στις 17:50 μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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