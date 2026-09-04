Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία
Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
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- Η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης έχει οριοθετηθεί από την Πυροσβεστική.
- Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, πεζοπόρο τμήμα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.
- Ο Δήμος Θερμαϊκού παρείχε συνδρομή με υδροφόρες στις προσπάθειες κατάσβεσης.
- Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 λόγω της εγγύτητας κατοικιών στην περιοχή.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην 'Ανω Περαία Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:45. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρείχε ο Δήμος Θερμαϊκού με υδροφόρες.
Καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες εκδόθηκε στις 17:50 μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων