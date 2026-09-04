Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία

Snapshot Η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης έχει οριοθετηθεί από την Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, πεζοπόρο τμήμα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Ο Δήμος Θερμαϊκού παρείχε συνδρομή με υδροφόρες στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 λόγω της εγγύτητας κατοικιών στην περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην 'Ανω Περαία Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:45. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρείχε ο Δήμος Θερμαϊκού με υδροφόρες.

Καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες εκδόθηκε στις 17:50 μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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