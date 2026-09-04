Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Μεγάλη αναζωπύρωση απέναντι από τη Μονή Στομίου – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Snapshot Στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς λόγω ισχυρών ανέμων, προκαλώντας νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Η φωτιά κινείται σε απόκρημνη πλαγιά, δυσκολεύοντας την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων, που παραμένουν στην περιοχή μαζί με εναέρια μέσα για τον περιορισμό της.

Εναέριες δυνάμεις με ελικόπτερο και αεροσκάφος πραγματοποιούν ρίψεις νερού για την κατάσβεση του μετώπου.

Το μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή Στομίου παρακολουθείται στενά και ενδέχεται να κλείσει για λόγους ασφάλειας λόγω της φωτιάς.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες εξαιτίας των ανέμων και της δυσπρόσιτης περιοχής, που επηρεάζουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, στην πλαγιά απέναντι από τη Μονή Στομίου, προκαλώντας εκ νέου κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Η φωτιά που είχε ξεσπάσει το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας είχε τεθεί υπό έλεγχο έπειτα από τρεις ημέρες συνεχών επιχειρήσεων και αλλεπάλληλων ρίψεων νερού από τα εναέρια μέσα.

Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις παρέμεναν στην περιοχή, καθώς σε αρκετά σημεία εξακολουθούσαν να σιγοκαίνε πεύκα, δημιουργώντας τον κίνδυνο νέων εστιών.

Οι άνεμοι αναζωπύρωσαν το μέτωπο

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκάλεσαν νέα αναζωπύρωση το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9). Η φωτιά πήρε διαστάσεις και κινείται σε ιδιαίτερα απόκρημνη πλαγιά, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί εκ νέου εναέρια μέσα, με ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος να πραγματοποιούν ρίψεις νερού στο μέτωπο.

Παράλληλα, παραμένουν στην περιοχή επίγειες δυνάμεις, με σημαντική παρουσία των δασοκομάντος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργές εστίες και να περιορίσουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.

Σε ετοιμότητα για το μονοπάτι της Μονής Στομίου

Η αναζωπύρωση θέτει εκ νέου σε επιφυλακή την Πολιτική Προστασία, καθώς το μέτωπο βρίσκεται απέναντι από τη Μονή Στομίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή, με το ενδεχόμενο να αποφασιστεί εκ νέου το κλείσιμό του, εφόσον η εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι καιρικές συνθήκες δημιουργήσουν ζήτημα ασφάλειας για τους επισκέπτες και τους πεζοπόρους.

Η μάχη στην Τραπεζίτσα συνεχίζεται, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες λόγω των ανέμων και του δύσβατου της περιοχής.

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