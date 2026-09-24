Εκθαμβωτική η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στην πρεμιέρα του «Kill Jackie» με αέρα «Old Hollywood»

Snapshot Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «Kill Jackie» στο Λονδίνο με ασημένια τουαλέτα γεμάτη παγιέτες και ασορτί κάπα, αποπνέοντας στυλ Old Hollywood.

Στη νέα σειρά υποδύεται την Τζάκι Πράις, μια πρώην διεθνή διακινήτρια ναρκωτικών που ζει ανώνυμα ως έμπορος έργων τέχνης και αναγκάζεται να επιστρέψει σε έναν επικίνδυνο κόσμο.

Η σειρά «Kill Jackie» αποτελείται από οκτώ επεισόδια και περιλαμβάνει στο καστ ηθοποιούς όπως οι Ντάνιελ Ινγκς και Σίντσε Μπάμπετ Κνούντσεν.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σχολίασε τις πιέσεις που δέχονται τα παιδιά διασήμων λόγω προσδοκιών και τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας την αδικία των ταμπελών που τους αποδίδονται.

Η ηθοποιός έχει δύο παιδιά με τον Μάικλ Ντάγκλας, τον οποίο χαρακτήρισε «απόλυτο nepo baby» λόγω της οικογενειακής κληρονομιάς στον χώρο του θεάματος. Snapshot powered by AI

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα σκοτεινό νέο ρόλο, υποδυόμενη μια πρώην διεθνή διακινήτρια ναρκωτικών.

Ωστόσο, η 56χρονη ηθοποιός απείχε πολύ από την τηλεοπτική της περσόνα όταν εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Λονδίνο, για την πρεμιέρα της νέας σειράς θρίλερ του Prime Video, «Kill Jackie».

Η χολιγουντιανή σταρ έκλεψε τις εντυπώσεις με μια ασημένια τουαλέτα γεμάτη παγιέτες, με εντυπωσιακή κάπα, αποπνέοντας την αίγλη του Old Hollywood.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στην πρεμιέρα του «Kill Jackie» στο Λονδίνο / Getty Images

Η λαμπερή δημιουργία διέθετε στράπλες μπούστο σε γραμμή κορσέ και ασορτί κάπα, προσθέτοντας μια αίσθηση θεατρικότητας στην εμφάνισή της.

Ολοκλήρωσε το σύνολο με ασημένια πέδιλα με λεπτά λουράκια, ενώ άφησε τα καστανά μαλλιά της ελεύθερα, σχηματίζοντας χαλαρούς κυματισμούς.

Στο μακιγιάζ επέλεξε μπρονζέ αποχρώσεις, αναδεικνύοντας τη φυσική της λάμψη.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στην πρεμιέρα του «Kill Jackie» στο Λονδίνο / Getty Images

Η ζωή της, ωστόσο, ανατρέπεται όταν μια επίλεκτη ομάδα εκτελεστών αναλαμβάνει να τη δολοφονήσει, αναγκάζοντάς τη να επιστρέψει σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους.

Στο πλευρό της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς πρωταγωνιστούν οι Ντάνιελ Ινγκς, Σίντσε Μπάμπετ Κνούντσεν, Όσκαρ Χαενάδα, Χάτι Χουκ, Ντάρσι Σο, Ραφ Λο, Έντσο Τσιλέντι, Κριστίν Άνταμς, Τζούλιαν Ριντ-Τατ και Κάρλις Άρνολντς Άβοτς.

Η λαμπερή πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις δηλώσεις της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σχετικά με τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Μάικλ Ντάγκλας και την απόφασή τους να ακολουθήσουν τα βήματα των γονιών και των παππούδων τους στον χώρο του θεάματος.

«Αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο κλάδο, είτε για τα χρηματοοικονομικά είτε για τις επιχειρήσεις, ή αν ήσουν δικηγόρος… Γνωρίζω πολλούς φίλους μου, καταξιωμένους χειρουργούς και γιατρούς, των οποίων τα παιδιά ακολουθούν το ίδιο επάγγελμα, και κανείς δεν τους αποδίδει αυτόν τον χαρακτηρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω πως, ακόμη πιο σημαντικό, είμαι παντρεμένη με το απόλυτο nepo baby. Ο σύζυγός μου είναι ο γιος του Κερκ Ντάγκλας, του ίδιου του Σπάρτακου, καταλαβαίνετε; Και τα έχει καταφέρει αρκετά καλά μόνος του», συνέχισε η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, αναφερόμενη στον Μάικλ Ντάγκλας. «Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι λυπηρό το γεγονός πως οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται υπό τόσο έντονη παρακολούθηση. Δεν αναφέρομαι μόνο στα δικά μου παιδιά ή στα παιδιά των διασήμων, αλλά γενικότερα. Βομβαρδίζονται από εικόνες τελειότητας που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και από κάθε λογής προσδοκίες. Δεν χρειάζονται άλλη μία ταμπέλα. Το θεωρώ πραγματικά πολύ άδικο», πρόσθεσε.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει αποκτήσει με τον 81χρονο σύζυγό της, επίσης βραβευμένο με δύο Όσκαρ, τον 26χρονο Ντίλαν και την 23χρονη Κάρις.

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