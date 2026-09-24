Χρυσοχοΐδης: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθεί ο Ριζάι»

«Οι αποδράσεις από άδειες είναι μόνο 1%», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός

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Χρυσοχοΐδης: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθεί ο Ριζάι»
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  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διαβεβαίωσε ότι ο Ριζάι θα συλληφθεί οπωσδήποτε.
  • Οι άδειες από τις φυλακές θεωρούνται ανθρώπινο μέτρο και δεν πρόκειται να καταργηθούν, με το ποσοστό αποδράσεων να είναι μόλις 1%.
  • Ο υπουργός χαρακτήρισε τις τηλεφωνικές απάτες «επιδημία» και ανακοίνωσε την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Καταπολέμησης σε συνεργασία με τράπεζες και άλλους φορείς.
  • Στην Αττική έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τροχονόμοι και εξετάζεται επανεξέταση των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Ο Χρυσοχοΐδης επαίνεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για το έργο του ως υπουργός Υγείας και χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ως κλασικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.
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«Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθεί ο Ριζάι», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στο Action24, ερωτώμενος για τις άδειες από τις φυλακές, ο κ. Χρυσοχοΐδης, τις χαρακτήρισε «ανθρώπινο μέτρο» και διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθούν. «Οι αποδράσεις από άδειες είναι μόνο 1%», είπε χαρακτηριστικά.

Εξήρε τη στάση της αστυνομίας, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Πιο ειδικά για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε ότι η αστυνομία έδρασε πολύ γρήγορα, στη συλλογή στοιχείων και στη δημιουργία δικογραφίας για να φτάσει στον ανακριτή και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να προμηθεύει τη δικαιοσύνη με στοιχεία. Όσο για τα παράνομα κέντρα αισθητικής ή για παράνομες ενέργειες που γίνονται σε κέντρα, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι δεν έχουν φτάσει καταγγελίες στην αστυνομία, καθώς πρόκειται για «ένα θέμα απολύτως υγειονομικό».

Για το περιστατικό με τα λύματα στον Κηφισό, σχολίασε ότι «αυτός δεν μπορεί να το ξανακάνει», ωστόσο επεσήμανε ότι χρειάζεται ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου.

«Θα δημιουργήσουμε ένα Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης»

Χαρακτήρισε «επιδημία» τις τηλεφωνικές απάτες και αποκάλυψε ότι χθες βρέθηκε ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο μέσα σε σπίτι στο Ζεφύρι. Πρόσθεσε, δε, ότι στα σκαριά βρίσκεται συντονιστικό κέντρο, στο οποίο θα συμμετέχουν και οι τράπεζες και άλλοι φορείς, προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο με τις διαδικτυακές απάτες. «Θα δημιουργήσουμε ένα Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το κυκλοφοριακό στην Αττική, ο υπουργός τόνισε ότι «έχουν πολλαπλασιαστεί οι τροχονόμοι». Παραδέχθηκε, επιπλέον, ότι πρέπει «να ξαναδούμε τα ζητήματα για τα πρόστιμα» του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. «Μέχρι τώρα πλησιάζουμε τα 2 εκατομμύρια αλκοτέστ στο οχτάμηνο», υπογράμμισε ο υπουργός, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο που έχει σώσει πολλές ζωές.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ανέφερε: «Το ή εμείς ή κανείς του Τσίπρα, μου θυμίζει καταστάσεις που παραπέμπουν περισσότερο στον Θεό με το 'ή εγώ ή κανένας', παρά σε ανθρώπους». Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός σημείωσε ότι «έχει μπει σε κανονικότητα και είναι ένα κλασικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα».

Επιπλέον μίλησε και για τον Άδωνι Γεωργιάδη, υπογραμμίζοντας ότι «είναι ένας καλό υπουργός Υγείας» και ότι έχει κάνει καλή δουλειά.

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