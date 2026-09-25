Νέα Υόρκη: Συνελήφθη η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον σε διαδήλωση κοντά στον ΟΗΕ

Snapshot Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια καθιστικής διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα του ΟΗΕ.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά της εξοπλιστικής υποστήριξης προς το Ισραήλ και τη γενοκτονία.

Η αστυνομία είχε δώσει εντολή στους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν λόγω αποκλεισμού διασταύρωσης, και όσοι δεν υπάκουσαν συνελήφθησαν.

Δεν έχει ανακοινωθεί ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων που έγιναν στη διαμαρτυρία. Snapshot powered by AI

Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη στη Νέα Υόρκη, μαζί με άλλους διαδηλωτές, σε κινητοποίηση που έγινε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ λίγο πριν από την ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση.

Οι διαδηλωτές προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ» και «Βάλτε τέλος στη γενοκτονία».

Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου και του TMZ, φαίνονται αστυνομικοί να περνούν χειροπέδες στην 80χρονη ηθοποιό και να την απομακρύνουν από το σημείο.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι είχε προηγηθεί εντολή προς τους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν, καθώς η διασταύρωση παρέμενε αποκλεισμένη.

Όσοι δεν απομακρύνθηκαν τέθηκαν υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πόσες συλλήψεις έγιναν συνολικά.