Νέα Υόρκη: Συνελήφθη η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον σε διαδήλωση κοντά στον ΟΗΕ

Η 80χρονη ηθοποιός συνελήφθη μαζί με άλλους διαδηλωτές λίγο πριν από την ομιλία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νέα Υόρκη: Συνελήφθη η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον σε διαδήλωση κοντά στον ΟΗΕ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια καθιστικής διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα του ΟΗΕ.
  • Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
  • Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά της εξοπλιστικής υποστήριξης προς το Ισραήλ και τη γενοκτονία.
  • Η αστυνομία είχε δώσει εντολή στους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν λόγω αποκλεισμού διασταύρωσης, και όσοι δεν υπάκουσαν συνελήφθησαν.
  • Δεν έχει ανακοινωθεί ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων που έγιναν στη διαμαρτυρία.
Snapshot powered by AI

Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη στη Νέα Υόρκη, μαζί με άλλους διαδηλωτές, σε κινητοποίηση που έγινε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ λίγο πριν από την ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση.

ADDITION UN General Assembly Protest

Οι διαδηλωτές προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ» και «Βάλτε τέλος στη γενοκτονία».

Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου και του TMZ, φαίνονται αστυνομικοί να περνούν χειροπέδες στην 80χρονη ηθοποιό και να την απομακρύνουν από το σημείο.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι είχε προηγηθεί εντολή προς τους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν, καθώς η διασταύρωση παρέμενε αποκλεισμένη.

Όσοι δεν απομακρύνθηκαν τέθηκαν υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πόσες συλλήψεις έγιναν συνολικά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:12ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σε ένα 24ωρο – Η μεγαλύτερη διακίνηση πετρελαίου από τις αρχές Ιουλίου

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Συνελήφθη η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον σε διαδήλωση κοντά στον ΟΗΕ

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικτό κλείσιμο με φόντο τη Μέση Ανατολή – Πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Άφαντα» 218 αιγοπρόβατα – Εντοπίστηκε κοπάδι με 105 ζώα

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία - Ελλάδα 1-2: Έβαψε... Γαλανόλευκο το Βελιγράδι με τεράστια και πέρα για πέρα δίκαιη ανατροπή

23:50LIFESTYLE

Εκθαμβωτική η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στην πρεμιέρα του «Kill Jackie» με αέρα «Old Hollywood»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια οδός: Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο στο ύψος της Άρτας

23:45LIFESTYLE

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Σούζαν Σάραντον: Προσήχθη σε διαδήλωση έξω από τον ΟΗΕ την ώρα που μιλούσε ο Νετανιάχου

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106: Έκανε... περίπατο στη χώρα των Βάσκων

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ - Πενγκ Λιγουάν: Έσπασε ο πάγος σε επίσκεψη στο Σμισθόνιαν – Χαμογελούσαν και χειροκροτούσαν παιδική χορωδία

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έριξε για πρώτη φορά βολή το οπλικό σύστημα PULS του ολλανδικού στρατού

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί 91-72: Πρώτο δείγμα γραφής... τρομακτικό!

23:08LIFESTYLE

Theo James: Συγκινεί μιλώντας για τον Έλληνα γιατρό παππού του που διέφυγε από τους Ναζί και βρήκε καταφύγιο στη Συρία - «Χωρίς τη στήριξή τους δεν θα βρισκόμουν σήμερα εδώ»

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: Ανέφεραν ότι επιτέθηκαν στο Ριάντ και σε εγκαταστάσεις της Aramco στο λιμάνι Γιανμπού  

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθεί ο Ριζάι» - «Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης για τις διαδικτυακές απάτες»

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νίκαια

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάμιουελ Παπάρο: Ο ναύαρχος που σχεδιάζει την «κόλαση» των drones στα στενά της Ταϊβάν

22:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (27/9)

22:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άλμα στο πετρέλαιο μετά την αποτροπή πυραυλικής επίθεσης από τη Σαουδική Αραβία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

18:00LIFESTYLE

Ο Κρίστιαν Μπέιλ έχτισε χωριό ανάδοχης φροντίδας για να μην χωρίζονται τα αδέλφια που μένουν μόνα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία - Ελλάδα 1-2: Έβαψε... Γαλανόλευκο το Βελιγράδι με τεράστια και πέρα για πέρα δίκαιη ανατροπή

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που μετανάστης εγκαταλείπει παιδί πριν σκαρφαλώσει στο φουσκωτό

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια οδός: Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο στο ύψος της Άρτας

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έριξε για πρώτη φορά βολή το οπλικό σύστημα PULS του ολλανδικού στρατού

18:20LIFESTYLE

Τέσσερις θρύλοι, επτά Όσκαρ: Μάρτιν Σκορσέζε, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ντάνιελ Ντέι-Λιούις σε μία ιστορική συνάντηση

22:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (27/9)

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθεί ο Ριζάι» - «Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης για τις διαδικτυακές απάτες»

15:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντικυκλωνική «ομπρέλα» με παγίδα τον Οκτώβριο – Η Μεσόγειος που βράζει φέρνει ανατροπή το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή επίθεση Νετανιάχου στην Τουρκία: «Ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα – Καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο»

13:40LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Πέταξε» μέσα στο ΟΑΚΑ δύο ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία - Η εντυπωσιακή φωτογραφία

17:05LIFESTYLE

Ξεσπά ο Λάκης Γαβαλάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ουρλιάζει μια κατίνα, είναι τραγική αυτή η εμπορευματοποίηση»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση της λειτουργίας ΗΣΑΠ το Σάββατο

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ - Μειώνεται η διαφορά ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ