Χανιά: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που έκλεβε δίκυκλα

Snapshot Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στα Χανιά για συμμετοχή σε συμμορία που έκλεβε δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και μπαταρίες αυτοκινήτων.

Η συμμορία είχε διαπράξει 10 κλοπές και 4 απόπειρες από τον Ιούλιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026.

Εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες 7 από τα 10 κλεμμένα δίκυκλα και ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη συμμορία.

Τρεις ενήλικες κηδεμόνες συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ σε μία 37χρονη εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τρεις ανήλικοι, οι οποίοι φέρεται να έκλεβαν δίκυκλα οχήματα στα Χανιά, από μηχανάκια και μοτοποδήλατα, πατίνια, μέχρι και μπαταρίες αυτοκινήτων.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, πρόκειται για σπείρα πέντε ατόμων, η δράση της οποίας είχε ξεκινήσει από τον Ιούλιο μέχρι τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβη.

Συνολικά η Αστυνομία εξιχνίασε 10 περιπτώσεις κλοπών και τέσσερις απόπειρες.

Από τα 10 οχήματα που εκλάπησαν βρέθηκαν τα επτά και αποδόθηκαν στους παθόντες. Οι ανήλικοι δράστες είχαν αφαιρέσει δίκυκλα οχήματα από τον χώρο του Νοσοκομείου Χανίων, της ευρύτερης περιοχής των Μουρνιών αλλά και της Σούδας ενώ επιχείρησαν να προχωρήσουν σε άλλες τέσσερις κλοπές αλλά δεν τα κατάφεραν.

Οι αρχές αναζητούν δυο ακόμη άτομα.

Η αστυνομία αναφέρει τα εξής σε ανακοίνωσή της:

«Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση δεκατεσσάρων (14) περιπτώσεων κλοπών δίκυκλων μοτοσυκλετών, ηλεκτρικών πατινιών και μπαταρίες αυτοκινήτων, στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν τρεις (3) ανήλικοι ημεδαποί ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμα ένας ανήλικος σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για σύσταση συμμορίας που διέπραττες διακεκριμένες κλοπές κατ΄εξακολούθηση. Επιπλέον συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί κηδεμόνες (ηλικίας 20, 34 και 37 ετών) για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα όπως προέκυψε, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2026 έως και την 03.09.2026, οι ανήλικοι είχαν διαπράξει 10 κλοπές δίκυκλων μοτοσικλετών και 1 κλοπή ηλεκτρικού πατινιού, 1 απόπειρα κλοπής δίκυκλης μοτοσικλέτας και 2 απόπειρες κλοπής μπαταριών οχημάτων.

Από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας και της Ομάδας Πρόληψης και καταστολής Εγκλήματος Χανίων πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες τους όπου βρέθηκε ένα αφαιρεθέν ηλεκτρικό πατίνι και ακόμα ένα η προέλευση του οποίου εξετάζεται, ενώ βρέθηκαν και 7 εκ των αφαιρεθέντων δίκυκλων μοτοσυκλετών τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.

Επιπλέον σε βάρος της 37χρονης εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».

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