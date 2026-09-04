Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!

Οι πρώτες εικόνες του πρώην παίκτης του Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο 

Ανθή Κουρεντζή

Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!
LIFESTYLE
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  • Ο Σταύρος Φλώρος υπέστη σοβαρό ατύχημα με ταχύπλοο στον Άγιο Δομίνικο, που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού πάνω από το γόνατο.
  • Το ατύχημα συνέβη όταν το σκάφος προσέγγισε πολύ γρήγορα την παραλία χωρίς παρουσία παραγωγής για ασφάλεια, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει η προπέλα.
  • Η καθυστέρηση στη μεταφορά του στο νοσοκομείο ήταν μεγάλη, πάνω από μία ώρα, και ο ίδιος έχασε το ακρωτηριασμένο μέλος στη θάλασσα.
  • Ο Σταύρος περιέγραψε έντονους πόνους και πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της μακράς διαδικασίας αποκατάστασης.
  • Μετά το ατύχημα, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και πίστευε ότι δεν θα επιβιώσει, ζητώντας να επικοινωνήσει με τη μητέρα του για τελευταία φορά.
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Το «φως» της δημοσιότητας είδαν για πρώτη φορά φωτογραφίες του Σταύρου Φλώρου μετά τον ακρωτηριασμό που υπέστη, έπειτα από το σοβαρό ατύχημα με ταχύπλοο σκάφος στον Άγιο Δομίνικο, αποτυπώνοντας τη νέα πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει ο 22χρονος.

Ο πρώην παίκτης του Survivor πέρασε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και μια απαιτητική διαδικασία αποκατάστασης, αφού η προπέλα του σκάφους προκάλεσε βαρύτατους τραυματισμούς στα κάτω άκρα του και οδήγησε στην απώλεια του αριστερού του ποδιού πάνω από το γόνατο.

Οι νέες εικόνες αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο ενημέρωσης στο Μαϊάμι, όπου μίλησε για πρώτη φορά αναλυτικά για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα και για τις στιγμές κατά τις οποίες πίστεψε ότι δεν θα καταφέρει να επιβιώσει.

Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

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TMZ

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TMZ

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«Ήμασταν δύο άτομα, είχαμε ένα ψαροντούφεκο, είχαμε τα πάντα. Και τότε το σκάφος πλησίασε πολύ κοντά στην παραλία, δεν ήταν κανείς από την παραγωγή εκεί για την ασφάλειά μας, και τότε συνέβη αυτό. Το σκάφος πήγαινε πολύ γρήγορα. Δεν τους νοιάζουν τα όρια ούτε τίποτα άλλο. Άκουσα τον φίλο μου τον Μάνο να μου φωνάζει: “Σταύρο, το σκάφος, το σκάφος!”. Τότε γύρισα το κεφάλι μου και το σκάφος βρισκόταν ήδη ένα με δύο μέτρα μακριά μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή. Το σκάφος με χτύπησε και μετά η προπέλα με έκοψε», εξομολογήθηκε ο Σταύρος Φλώρος.

«Η προπέλα μου έκοψε το πόδι πάνω από το γόνατο»Διατηρώντας τις αισθήσεις του, ο Σταύρος Φλώρος περιγράφει τα πρώτα δευτερόλεπτα αμέσως μετά το χτύπημα από την προπέλα και τη βαριά σωματική βλάβη που υπέστη στα κάτω άκρα. Το πρώτο χτύπημα ήταν περίπου στην πλάτη και στο κεφάλι μου, το πρώτο χτύπημα. Με αυτόν τον τρόπο το σκάφος με έσπρωξε, και μετά βούτηξα, και μετά η προπέλα μου έκοψε το πόδι πάνω από το γόνατο, στο αριστερό μου πόδι, και έκοψε το δεξί πόδι περίπου στον αστράγαλο. Είχα τις αισθήσεις μου… Ήμουν ξύπνιος όλη την ώρα. Βγήκα από το νερό και σκέφτηκα: “Λοιπόν, τι μου συνέβη; Τι έγινε τώρα;”. Κοιτάζω τον εαυτό μου, νομίζω ότι όλα είναι εντάξει, και μετά κοιτάζω το πόδι μου. Το πιάνω, βλέπω ότι το πόδι μου είχε κοπεί εντελώς, τελείως. Κοιτούσα μέσα στο πόδι μου, στην πραγματικότητα. Και τότε έρχεται ο Μάνος φωνάζοντας: “Το σκάφος, σταμάτα, σταμάτα!”. Ευτυχώς που υπήρχαν τουρίστες, άνθρωποι στο σκάφος, και το σκάφος σταμάτησε, γιατί δεν ξέρω αν αλλιώς θα σταματούσε ή όχι…», πρόσθεσε ο 22χρονος.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η απώλεια του ποδιού του

Η καθυστέρηση στην υγειονομική περίθαλψη ήταν μεγάλη, καθώς η απόσταση μέχρι τις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις ξεπερνούσε την μία ώρα. Στο διάλογο που ακολούθησε με τον δημοσιογράφο, ο νεαρός αναφέρεται στην οριστική απώλεια του αριστερού του μέλους, λέγοντας: «Ναι, είχε ήδη χαθεί. Είχε ήδη χαθεί. Ναι, δεν το ξαναείδα ποτέ στην πραγματικότητα, ποτέ. Έμεινε στη θάλασσα».

Αναφερόμενος στους λόγους που τον οδήγησαν στη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Survivor, ο ίδιος σημειώνει την ειρωνεία της τύχης γύρω από τον τελικό του προορισμό: «Πάντα ήθελα να πάω στο Μαϊάμι. Αυτός ήταν ο λόγος που μπήκα στο Survivor, γιατί έχουν ένα έπαθλο για να πας στο Μαϊάμι, και πάντα ήθελα να φτάσω εκεί, να μπω στο παιχνίδι, να κερδίσω αυτό το έπαθλο και να πάω στο Μαϊάμι. Αλλά φτάσαμε με άλλο τρόπο, όχι και τόσο καλό».

Αναφερόμενος στη πολυήμερη νοσηλεία του περιελάμβανε συνεχείς χειρουργικές επεμβάσεις και έντονους σωματικούς πόνους κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, είπε: «Οι χειρότερες μέρες της ζωής μου. Δηλαδή, τόσο πολύς πόνος. Οι γιατροί είναι καλοί. Με φροντίζουν. Αλλά ο πόνος ήταν κάτι άλλο, κάτι άλλο κάθε μέρα. Ένιωθα τόσο πολύ πόνο, φανταστικό πόνο (πόνο μέλους φάντασμα), πραγματικό πόνο, χειρουργείο μετά το χειρουργείο…».

«Σίγουρα θα πεθάνω, 100%»

Τις πρώτες στιγμές εκείνες μετά το ατύχημα, ο Σταύρος Φλώρος περιγράφει ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, έχοντας πλέον την πεποίθηση ότι δεν θα κατάφερνε να επιβιώσει. Όπως εξηγεί, όσο το σκάφος απομακρυνόταν, ένιωθε ότι η ζωή του χανόταν σταδιακά και ζήτησε από τον συμπαίκτη του να βρει ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσει με τη μητέρα του.

«Οπότε ήμουν σε κατάσταση σοκ. Έλεγα “σίγουρα θα πεθάνω, 100%”. Το ένιωθα, καθώς το σκάφος προχωρούσε, ένιωθα σαν να πέθαινα σιγά-σιγά… Έλεγα στον φίλο μου τον Μάνο: “Αδερφέ, σε παρακαλώ, βρες ένα τηλέφωνο, θέλω να πω τα τελευταία μου λόγια στη μαμά μου“», εξομολογήθηκε ο 22χρονος.

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