Acun Media για Σταύρο Φλώρο: «Δεν έχουμε γνώση για κατάθεση αγωγής»

Snapshot Η Acun Medya δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για κατάθεση αγωγής από τον Σταύρο Φλώρο.

Η εταιρεία απαγορεύει τη δημοσίευση και αναπαραγωγή των εν λόγω δημοσιευμάτων.

Η Acun Medya προειδοποιεί για νομικές ενέργειες κατά όσων παραβιάσουν την απαγόρευση αυτή. Snapshot powered by AI

«Δεν έχουμε λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής» αναφέρει η Acun Medya μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων μετά το ατύχημά του στο Survivor.

Η επίσημη ανακοίνωση της Acun Medya Α.Ε.

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου τύπου και τα οποία περιλαμβάνουν προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας Acun Medya Α.Ε., η Εταιρεία μας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός υπευθύνου.

Η Εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά έναντι αυτών και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της».

Τέλος με το παρόν η Εταιρεία μας απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς την δια κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, τα οποία βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και υπόστασης της Εταιρείας μας και θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί τα ανωτέρω».

Η Acun Medya απαντά σε δημοσίευμα του αμερικανικού TMZ το οποίο ανέφερε ότι ο παίκτης του Survivor ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι του αξίωνε το ποσό των 100.000.000 δολαρίων.

Διαβάστε επίσης