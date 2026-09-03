Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος μηνύει την παραγωγή και αξιώνει $100 εκατ. μετά το φρικιαστικό ατύχημα

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μηνύει την παραγωγή και ζητά αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από σοβαρό ατύχημα που υπέστη κατά τα γυρίσματα.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, χτυπήθηκε από προπέλα τουριστικού σκάφους, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού και σοβαρό τραυματισμό του δεξιού.

Ο Φλώρος καταγγέλλει έλλειψη μέτρων ασφαλείας, όπως σκάφη προστασίας και προειδοποιητικές ζώνες, ενώ ισχυρίζεται ότι η παραγωγή επέλεξε επικίνδυνη περιοχή για ψαροντούφεκο.

Στην αγωγή του αναφέρει επίσης ότι η παραγωγή χορήγησε ναρκωτικές ουσίες στους υπόλοιπους παίκτες και προσπάθησε να καλύψει το ατύχημα με ψευδείς δηλώσεις.

Ο παίκτης νοσηλεύτηκε 61 ημέρες μετά το ατύχημα και επιδιώκει να αποκαλυφθεί η αλήθεια για την αντιμετώπιση των συμμετεχόντων στο ριάλιτι. Snapshot powered by AI

Ο Σταύρος Φλώρος, διαγωνιζόμενος του φετινού Survivor το οποίο διεκόπη μετά το φρικιαστικό ατύχημα που υπέστη, ετοιμάζεται να μηνύσει την παραγωγή του ριάλιτι επιβίωσης και ζητά 9ψήφια αποζημίωση, όπως αναφέρει το TMZ.

Σημειώνεται πως ο Σταύρος Φλώρος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Άγιο Δομίνικο για το ριάλιτι επιβίωσης, στην προσπάθειά του να κάνει ψαροντούφεκο προκειμένου να εξασφαλίσει τροφή για τον ίδιο και την ομάδα του, χτυπήθηκε από προπέλα ενός τουριστικού σκάφους το οποίο είχε μπει στον χώρο που πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι από το γόνατο και πάνω και να τραυματίσει σοβαρά και το δεξί του πόδι.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ ο Σταύρος Φλώρος ισχυρίζεται ότι οι παραγωγοί σχεδίασαν ολόκληρο το format της εκπομπής με βάση την απαίτηση οι διαγωνιζόμενοι να ψαρεύουν σε ανοιχτή θάλασσα — νερά στα οποία, όπως λέει, υπήρχε έντονη κυκλοφορία τουριστικών σκαφών κοντά στην περιοχή όπου γίνονταν τα γυρίσματα.

Ισχυρίζεται επίσης ότι δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευόμενες ζώνες ή επαρκείς προειδοποιητικοί δείκτες.

Ο νεαρός παίκτης του Survivor επέζησε ως εκ θαύματος, αφού του τοποθετήθηκε αιμοστατικός επίδεσμος στα άκρα του από έναν επιβαίνοντα του τουριστικού σκάφους που τον τραυμάτισε.

Στη συνέχεια ο Σταύρος Φλώρος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι όπου υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της 61ήμερης νοσηλείας του.

Ο Φλώρος έχει πλέον ασκήσει αγωγή εναντίον πολλών εταιρειών μέσων ενημέρωσης που συμμετείχαν στην παραγωγή της 13ης σεζόν του «Survivor Greece» για αμέλεια και απάτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ.

«Έδιναν ναρκωτικά στους υπόλοιπους παίκτες»

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο Σταύρος Φλώρος στην αγωγή του υποστηρίζει πως η παραγωγή του ριάλιτι πρόσφερε ναρκωτικές ουσίες όπως κάνναβη και κοκαΐνη στους υπόλοιπους συμμετέχοντες του παιχνιδιού προκειμένου να τους ηρεμήσουν, ενώ προσπάθησαν αρχικά να συνεχίσουν κανονικά τα γυρίσματα.

Ο Σταύρος Φλωρίζει υποστηρίζει στην αγωγή του επίσης, πως προσφέρθηκε σε αυτόπτη μάρτυρα του τραυματισμού και παίκτη του Survivor το βραβείο της δεύτερης θέσης, αν υπογράψει μια «ψευδή» δήλωση σχετικά με το χρονικό πλαίσιο του φρικτού συμβάντος.

Ο νεαρός παίκτης του Survivor μιλώντας στην Daily Mail τόνισε πως προχωρά σε νομικές ενέργειες επειδή θέλει «ο κόσμος να μάθει την αλήθεια» για τη δοκιμασία που πέρασε.

«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι», συμπλήρωσε ο Σταύρος Φλώρος.

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