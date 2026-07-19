Η συγκινητική συνάντηση του Σταύρου Φλώρου με τον Μάνο Μαλλιαρό -«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες»

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο πρώην παίκτης του Survivor  

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η συγκινητική συνάντηση του Σταύρου Φλώρου με τον Μάνο Μαλλιαρό -«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από σοβαρό ατύχημα που οδήγησε σε ακρωτηριασμό.
  • Ο Μάνος Μαλλιαρός, συμπαίκτης του στο Survivor και παρών στο ατύχημα, συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωσή του.
  • Κατά την κοινή τους εκδρομή, ο Μάνος μετέφερε τον Σταύρο στην πλάτη του σε δύσβατα μονοπάτια όπου δεν μπορούσε να κινηθεί το αναπηρικό αμαξίδιο.
  • Ο Μάνος εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επιστροφή και την αντοχή του Σταύρου μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.
  • Ο Σταύρος δημοσίευσε στιγμές όπου στήριζε την ανάρρωσή του σε αγαπημένα πρόσωπα, τονίζοντας τη σημασία της ανθρώπινης υποστήριξης.
Snapshot powered by AI

Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Σταύρος Φλώρος, σχεδόν δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια ψαρέματος στον Άγιο Δομίνικο, το οποίο οδήγησε στον ακρωτηριασμό του.

Λίγο μετά την επιστροφή του, συναντήθηκε με τον Μάνο Μαλλιαρό, τον συμπαίκτη του στο Survivor, ο οποίος βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος και φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωσή του.

Τον κουβάλησε στην πλάτη του

Ο Μάνος Μαλλιαρός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από την κοινή τους εκδρομή στη Μεσορόπη Καβάλας.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι δυο τους βρέθηκαν σε δύσβατα μονοπάτια, όπου η μετακίνηση με αναπηρικό αμαξίδιο δεν ήταν εφικτή.

Σταύρος Φλώρος

Έτσι, ο Μάνος Μαλλιαρός πήρε τον Σταύρο Φλώρο στην πλάτη του, ενώ τα πρόσωπα που τους συνόδευαν μετέφεραν το αμαξίδιο, ώστε να συνεχίσουν όλοι μαζί την πορεία τους. Εκτός από την εκδρομή, οι δύο φίλοι πέρασαν χρόνο μαζί κάνοντας βόλτες και παίζοντας διάφορα παιχνίδια.

https://www.instagram.com/p/Da-DyeUCooP/

Το συγκινητικό μήνυμα του Μάνου Μαλλιαρού

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μάνος Μαλλιαρός μοιράστηκε τα συναισθήματά του για τη συνάντησή τους, γράφοντας:

«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος».

«Το αριστερό μου πόδι»

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν από την άφιξή του, είναι η στιγμή που ο νικητής του επάθλου των 250.000 ευρώ καταφέρνει να σταθεί ξανά όρθιος, στηριζόμενος σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Τη συγκεκριμένη εικόνα συνόδευσε με τη φράση «My left leg», αναδεικνύοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο πως, μετά την υγεία, το σημαντικότερο στήριγμα στις δυσκολίες είναι οι άνθρωποί μας.

Την επιστροφή του στην πατρίδα γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του με όσους τον στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα. Παράλληλα, μέσα από βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok, αποτυπώνεται το θερμό καλωσόρισμα που του επιφύλαξαν οι δικοί του άνθρωποι στο σπίτι του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά-διοικητής νοσοκομείου: «Είχε μόλις τελειώσει τη νυχτερινή βάρδια η νοσηλεύτρια - Ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις κι o διασώστης του έκανε ΚΑΡΠΑ όταν συνέβη το τροχαίο»

16:39ΚΟΣΜΟΣ

EES: Το νέο σύστημα ελέγχου συνόρων της ΕΕ μπερδεύει τα πανομοιότυπα δίδυμα

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Επεκτάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη - Στάχτη 120.000 στρέμματα

16:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λαμίν Γιαμάλ: Απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του, ενώ προκρινόταν στον τελικό του μουντιάλ

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Αναχαιτίστηκαν 3 ιρανικοί πύραυλοι – Ενεργοποιήθηκαν αμερικανικά και ισραηλινά αντιαεροπορικά πυρά 

16:00LIFESTYLE

Η συγκινητική συνάντηση του Σταύρου Φλώρου με τον Μάνο Μαλλιαρό - «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου»

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Δίνουν στα παιδιά τους ονόματα των αστέρων του ποδοσφαίρου – Υπάρχει μωρό ονόματι Χάαλαντ στο Περού

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεμέα: Βίντεο-ντοκουμέντο με δύο κουκουλοφόρους να βάζουν φωτιά με βενζίνη σε καφετέρια

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συνελήφθη άνδρας με κοκαΐνη και όπλα - Προσπάθησε να διαφύγει απωθώντας αστυνομικούς

15:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Tsitsipas is back: Επέστρεψε στους τίτλους μετά από 17 μήνες ο φορμαρισμένος Στέφανος

15:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ψυχοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη του να βοηθάς έναν άνθρωπο να ανακαλύψει τις δικές του δυνάμεις»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Μακρινίτσα

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Μελισσοχώρι - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Κορύφωση του καύσωνα τη Δευτέρα και την Τρίτη - Ο χάρτης του meteo.gr

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ραφαέλλας από τη Νάουσα

14:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Google: Αφιερωμένο στον τελικό του Μουντιάλ το σημερινό doodle

14:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Όποιος δεν θέλει Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου δεν έχει θέση στην ομάδα»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η στιγμή που το ασθενοφόρο τουμπάρει μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι να κάνετε αν μπει άμμος παραλίας στο μάτι σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Κορύφωση του καύσωνα τη Δευτέρα και την Τρίτη - Ο χάρτης του meteo.gr

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η στιγμή που το ασθενοφόρο τουμπάρει μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

07:55LIFESTYLE

Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία

16:00LIFESTYLE

Η συγκινητική συνάντηση του Σταύρου Φλώρου με τον Μάνο Μαλλιαρό - «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου»

15:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Tsitsipas is back: Επέστρεψε στους τίτλους μετά από 17 μήνες ο φορμαρισμένος Στέφανος

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η πολιτική δεν μου άφησε χρόνο να είμαι καλός σύζυγος και πατέρας»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας από σήμερα: Ποιες περιοχές θα δουν έως 43 βαθμούς Κελσίου – Πότε θα δροσίσει

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεμέα: Βίντεο-ντοκουμέντο με δύο κουκουλοφόρους να βάζουν φωτιά με βενζίνη σε καφετέρια

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Πήγαν για διακοπές και βρήκαν φωτογραφία τους σε κάδρο μέσα στο Airbnb - Η απίθανη σύμπτωση

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

14:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Όποιος δεν θέλει Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου δεν έχει θέση στην ομάδα»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ψυχοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη του να βοηθάς έναν άνθρωπο να ανακαλύψει τις δικές του δυνάμεις»

19:55ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικά κίνητρα για περισσότερη αποταμίευση - Πώς οι εργαζόμενοι «χτίζουν» δεύτερη σύνταξη

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Ο χορός της πριγκίπισσας Σαρλίν αγκαλιά με τον πρίγκιπα Αλβέρτο σε γκαλά

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Δίνουν στα παιδιά τους ονόματα των αστέρων του ποδοσφαίρου – Υπάρχει μωρό ονόματι Χάαλαντ στο Περού

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση ασθενοφόρου με Ι.Χ - Από ανακοπή κατέληξε ο ασθενής

13:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026- Τελικός με σόου στο ημίχρονο: Νέα εποχή ή «αμερικανοποίηση» του αθλήματος;

22:13NEWSBOMB

Τέλος οι εξάδες νερών και αναψυκτικών στα σούπερ μάρκετ; Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η ΕΕ

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς delivery ο αποψινός τελικός του Μουντιάλ - Πεντάωρη στάση εργασίας από τους διανομείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ