Η συγκινητική συνάντηση του Σταύρου Φλώρου με τον Μάνο Μαλλιαρό -«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες»

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από σοβαρό ατύχημα που οδήγησε σε ακρωτηριασμό.

Ο Μάνος Μαλλιαρός, συμπαίκτης του στο Survivor και παρών στο ατύχημα, συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωσή του.

Κατά την κοινή τους εκδρομή, ο Μάνος μετέφερε τον Σταύρο στην πλάτη του σε δύσβατα μονοπάτια όπου δεν μπορούσε να κινηθεί το αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο Μάνος εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επιστροφή και την αντοχή του Σταύρου μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Ο Σταύρος δημοσίευσε στιγμές όπου στήριζε την ανάρρωσή του σε αγαπημένα πρόσωπα, τονίζοντας τη σημασία της ανθρώπινης υποστήριξης. Snapshot powered by AI

Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Σταύρος Φλώρος, σχεδόν δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια ψαρέματος στον Άγιο Δομίνικο, το οποίο οδήγησε στον ακρωτηριασμό του.

Λίγο μετά την επιστροφή του, συναντήθηκε με τον Μάνο Μαλλιαρό, τον συμπαίκτη του στο Survivor, ο οποίος βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος και φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωσή του.

Τον κουβάλησε στην πλάτη του

Ο Μάνος Μαλλιαρός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από την κοινή τους εκδρομή στη Μεσορόπη Καβάλας.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι δυο τους βρέθηκαν σε δύσβατα μονοπάτια, όπου η μετακίνηση με αναπηρικό αμαξίδιο δεν ήταν εφικτή.

Έτσι, ο Μάνος Μαλλιαρός πήρε τον Σταύρο Φλώρο στην πλάτη του, ενώ τα πρόσωπα που τους συνόδευαν μετέφεραν το αμαξίδιο, ώστε να συνεχίσουν όλοι μαζί την πορεία τους. Εκτός από την εκδρομή, οι δύο φίλοι πέρασαν χρόνο μαζί κάνοντας βόλτες και παίζοντας διάφορα παιχνίδια.

https://www.instagram.com/p/Da-DyeUCooP/

Το συγκινητικό μήνυμα του Μάνου Μαλλιαρού

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μάνος Μαλλιαρός μοιράστηκε τα συναισθήματά του για τη συνάντησή τους, γράφοντας:

«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος».

«Το αριστερό μου πόδι»

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν από την άφιξή του, είναι η στιγμή που ο νικητής του επάθλου των 250.000 ευρώ καταφέρνει να σταθεί ξανά όρθιος, στηριζόμενος σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Τη συγκεκριμένη εικόνα συνόδευσε με τη φράση «My left leg», αναδεικνύοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο πως, μετά την υγεία, το σημαντικότερο στήριγμα στις δυσκολίες είναι οι άνθρωποί μας.

Την επιστροφή του στην πατρίδα γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του με όσους τον στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα. Παράλληλα, μέσα από βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok, αποτυπώνεται το θερμό καλωσόρισμα που του επιφύλαξαν οι δικοί του άνθρωποι στο σπίτι του.

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