Σταύρος Φλώρος: «Το αριστερό μου πόδι» - Συγκινητικές στιγμές στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του φετινού Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά, επέστρεψε πριν λίγες ημέρες στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου σταδίου της αποκατάστασής του στο Μαϊάμι.

Η άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνοδεύτηκε από έντονες στιγμές, μια εξέλιξη που άλλωστε είχαν προαναγγείλει ο ίδιος και ο πατέρας του. Εκεί τον περίμεναν συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλός κόσμος για να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Τον υποδέχτηκαν με θερμά χειροκροτήματα, αγκαλιές και ευχές, ενώ πολλοί έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη τους για τον αγώνα που δίνει.

Την επιστροφή του στην πατρίδα γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του με όσους τον στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα. Παράλληλα, μέσα από βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok, αποτυπώνεται το θερμό καλωσόρισμα που του επιφύλαξαν οι δικοί του άνθρωποι στο σπίτι του.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, είναι η στιγμή που ο νικητής του επάθλου των 250.000 ευρώ καταφέρνει να σταθεί ξανά όρθιος, στηριζόμενος σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Τη συγκεκριμένη εικόνα συνόδευσε με τη φράση «My left leg», αναδεικνύοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο πως, μετά την υγεία, το σημαντικότερο στήριγμα στις δυσκολίες είναι οι άνθρωποί μας.

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