Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει ο πατέρας του για τη σοβαρή επιπλοκή μετά το χειρουργείο

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος υπέστη μετεγχειρητική αιμορραγία στο αριστερό πόδι που προκάλεσε έντονους πόνους και απαιτήθηκε νέα επέμβαση.

Η δεύτερη επέμβαση αντιμετώπισε την αιμορραγία και βελτίωσε την κατάσταση, μειώνοντας τον πόνο του ασθενούς.

Ο Σταύρος θα ξεκινήσει ασκήσεις αποκατάστασης μετά την περίοδο ακινησίας, αλλά η πλήρης ανάρρωση θα απαιτήσει χρόνο.

Παρά τις δυσκολίες, ο Σταύρος παραμένει ψύχραιμος και ευδιάθετος, ενώ η οικογένειά του αναμένει την επανένωσή τους χωρίς να γνωρίζουν ακριβή ημερομηνία. Snapshot powered by AI

Μία πολύ δύσκολη εβδομάδα πέρασε ο Σταύρος Φλώρος, καθώς μία επιπλοκή έπειτα από χειρουργική επέμβαση στο αριστερό του πόδι οδήγησε σε νέο χειρουργείο και έντονους πόνους. Ο πατέρας του πρώην παίκτη του Survivor περιέγραψε όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας παράλληλα τα νεότερα για την πορεία της υγείας του.

«Η εβδομάδα που πέρασε, ήταν όντως πιο δύσκολη για τον Σταύρο. Έκανε μία επέμβαση στο αριστερό πόδι, η οποία ήταν να πραγματοποιηθεί αργότερα, αλλά την έκαναν τώρα για να κερδίσει χρόνο. Ωστόσο παρουσίασε κάποιες επιπλοκές.

Προκλήθηκε μια αιμορραγία, η οποία πίεζε αρκετά τα νεύρα του ποδιού κα του δημιουργούσε αφόρητο πόνο. Η κατάσταση αυτή κράτησε 3 – 4 μέρες, μέχρι που επενέβησαν ξανά οι γιατροί με νέα επέμβαση για να σταματήσουν τον πόνο. Πλέον τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και μπορεί να κοιμηθεί με λιγότερο πόνο», είπε αρχικά στο MEGA.

«Όσον αφορά το δεξί πόδι έγιναν αρκετές επεμβάσεις και καμία δεν παρουσίασε κάποια επιπλοκή, παρόλο που οι γιατροί το περίμεναν. Ακόμα και το μόσχευμα που του τοποθέτησαν στη φτέρνα, έγινε αποδεκτό και εδώ και τρεις εβδομάδες εξελίσσονται ομαλά.

Σιγά – σιγά θα αρχίσει να κάνει κάποιες ασκήσεις, καθώς μέχρι πρότινος έπρεπε να το έχει εντελώς ακίνητο, ώστε να περάσει στο στάδιο της αποκατάστασης.

Θα χρειαστεί χρόνο. Μιλάμε καθημερινά με τον Σταύρο και μας λέει ότι είναι καλά. Παρά την κατάσταση που βιώνει, παραμένει ευδιάθετος. Τις ημέρες που πονούσε, τα πράγματα ήταν δύσκολα, αλλά παρέμεινε ψύχραιμος. Μετράει τις ημέρες μέχρι να ανταμώσουμε, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει αυτό», προσέθεσε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.

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