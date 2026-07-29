Δικαστικός «πόλεμος» για την κληρονομιά του Τζορτζ Μάικλ: Το ακυκλοφόρητο άλμπουμ «Trojan Soul»

Snapshot Η εταιρεία που διαχειρίζεται την περιουσία του Τζορτζ Μάικλ κατέθεσε αγωγή κατά του Άντρο Γεωργίου για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με αδημοσίευτο υλικό από το άλμπουμ «Trojan Soul».

Ο Άντρος Γεωργίου λάνσαρε ιστοσελίδα που ζητούσε χρηματικό αντίτιμο για πρόσβαση σε σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό διάρκειας 90 λεπτών που δείχνει τη δημιουργία του άλμπουμ.

Το άλμπουμ «Trojan Souls», με συμμετοχή καλλιτεχνών όπως ο Έλτον Τζον και η Αρίθα Φράνκλιν, δεν ολοκληρώθηκε λόγω της επιδείνωσης της υγείας του φίλου του Μάικλ, Ανσέλμο Φελέπα, που πέθανε το 1993.

Ο Γεωργίου υποστηρίζει ότι το βίντεο του ανήκει προσωπικά και ότι η πρωτοβουλία του ήταν για να προστατεύσει το υλικό από ανεξέλεγκτη διαρροή στο διαδίκτυο.

Η διαμάχη αφορά τις εταιρείες Robobuild Limited και Big Geoff Overseas Limited, που διαχειρίζονταν τα δικαιώματα του Τζορτζ Μάικλ, ενώ ο Γεωργίου και ο Μάικλ είχαν μακροχρόνια φιλία που διακόπηκε το 1998 αλλά υπήρχαν σχέδια συμφιλίωσης πριν τον θάνατο του. Snapshot powered by AI

Στα δικαστήρια οδηγείται η εταιρεία που διαχειρίζεται την περιουσία του Τζορτζ Μάικλ με τον επί δεκαετίες στενό του φίλο, Άντρο Γεωργίου, με αφορμή την προβολή και εμπορική εκμετάλλευση αδημοσίευτου υλικού από ένα «χαμένο» άλμπουμ του εκλιπόντος ποπ σταρ. Η νομική διαμάχη ξέσπασε όταν ο 63χρονος Γεωργίου λάνσαρε μία ιστοσελίδα ζητώντας από τους θαυμαστές του εκλιπόντος τραγουδιστή χρηματικό αντίτιμο για την πρόσβαση σε ένα σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό διάρκειας 90 λεπτών, το οποίο καταγράφει τη δημιουργία του ακυκλοφόρητου δίσκου «Trojan Souls».

Το φιλόδοξο μουσικό εγχείρημα, που ήταν στα σκαριά στις αρχές της δεκαετίας του '90 με τη συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων της παγκόσμιας σκηνής όπως ο Έλτον Τζον, ο Στίβι Γουόντερ και η Αρίθα Φράνκλιν, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο Τζορτζ Μάικλ εγκατέλειψε το project όταν η υγεία του τότε φίλου του, Ανσέλμο Φελέπα, επιδεινώθηκε ραγδαία πριν από τον θάνατό του το 1993. Στο επίμαχο υλικό, το οποίο γυρίστηκε το 1992 και το 1993 με ερασιτεχνική βιντεοκάμερα, ο τραγουδιστής εμφανίζεται στο στούντιο να συνθέτει στο πιάνο, να δοκιμάζει φωνητικά και να συνομιλεί με παραγωγούς.

Οι εταιρείες διαχείρισης των δικαιωμάτων του τραγουδιστή κατέθεσαν αγωγή στο Δικαστήριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Λονδίνου, κατηγορώντας τον Γεωργίου και την εταιρεία παραγωγής για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Από την πλευρά του, ο πρώην φίλος του σταρ απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο του ανήκει προσωπικά και ότι η πρωτοβουλία του είχε ως στόχο να προστατεύσει το υλικό που ήδη διαέρρεε ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο. Παράλληλα, καταλογίζει σκοπιμότητα και απληστία στους νομικούς εκπροσώπους της περιουσίας, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος ο Τζορτζ Μάικλ θα ήταν αντίθετος με τη δικαστική αυτή διαμάχη.

Ο Άντρος Γεωργίου

«Ναι, τσακωθήκαμε (με τον Τζορτζ), αλλά αγαπούσαμε και νοιαζόμασταν βαθιά ο ένας για τον άλλον, και θεωρώ τους αβάσιμους ισχυρισμούς και τις συνεχείς προσπάθειες να με σβήσουν από την ιστορία τόσο ασεβείς όσο και απελπισμένους. Η ταινία μου ανήκει. Το Trojan Souls μου ανήκει .Άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας. Δεν θα θέλουν να με συναντήσουν στο εδώλιο..Ξέρω πάρα πολλά» ειπε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε λέγοντας: «Πρώτα και κύρια , ο αδελφός μου , ο καλύτερός μου φίλος, ο Τζορτζ Μάικλ για σας, Γιογκ για μένα θα στριφογύριζε στον τάφο του γνωρίζοντας τι επιχειρούν οι Ράσελ (οι δικηγόροι της περιουσίας) — και ξοδεύουν τα χρήματά του για να το κάνουν»

Η νομική υπόθεση περιλαμβάνει την Andros και την Tribe Media, την εταιρεία παραγωγής που διανέμει την ταινία. Οι ενάγοντες είναι η Robobuild Limited και η Big Geoff Overseas Limited, οι εταιρείες χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούσε ο ποπ σταρ για τη διαχείριση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και παγκόσμιων περιοδειών.

Ο Άντρος και ο Τζορτζ Μάικλ είχαν μεγαλώσει μαζί από παιδιά, αφότου οι πατέρες τους μετακόμισαν μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Κύπρο το 1953.Πορεύτηκαν μαζί για 37 ολόκληρα χρόνια μέχρι τη ρήξη της σχέσης τους το 1998 και παρέμειναν σε διάσταση μεχρι τον θάνατο του σταρ τα Χριστούγεννα του 2016, σχεδίαζαν ωστόσο να συμφιλιωθούν, όπως αποκάλυψε ο Γεωργιου, τονίζοντας πως είχε μιλήσει με τον ποπ σταρ στο τηλέφωνο τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.