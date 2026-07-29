«Η διοίκηση έκοψε την παροχή μικροφώνου» - ΣΕΗ κατά Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Snapshot Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών κατήγγειλε τη διοίκηση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για τη διακοπή της ηχητικής υποστήριξης κατά την ανακοίνωση του ΣΕΗ στο τέλος της παράστασης «Άλκηστις».

Η διακοπή συνέβη ενώ το ΣΕΗ ζητούσε την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και απευθυνόταν σε περίπου 14.000 θεατές στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Η διοίκηση του Φεστιβάλ αντικατέστησε την παρέμβαση του ΣΕΗ με ηχογραφημένες ανακοινώσεις, καθιστώντας δύσκολη την ακρόαση του μηνύματος από το κοινό.

Το ΣΕΗ υπογραμμίζει ότι συνεχίζει τον αγώνα του για αξιοπρέπεια και δικαιώματα, παρά τη λογοκρισία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Snapshot powered by AI

Τη διοίκηση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου καταγγέλλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), υποστηρίζοντας ότι διέκοψε την ηχητική υποστήριξη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης παρέμβασής του στο τέλος της παράστασης «Άλκηστις» του Εθνικού Θεάτρου, που παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο στις 17 και 18 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΗ, η παρέμβαση αφορούσε το αίτημα για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και επρόκειτο να απευθυνθεί στους περίπου 14.000 θεατές που βρίσκονταν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Όπως αναφέρει το Σωματείο, την ώρα που ξεκινούσε η ανακοίνωση, διακόπηκε η παροχή μικροφώνου, ενώ ταυτόχρονα αναπαράγονταν ηχογραφημένες ανακοινώσεις από τη διοργάνωση, γεγονός που, σύμφωνα με το ΣΕΗ, κατέστησε σχεδόν αδύνατη την ακρόαση του μηνύματός του από το κοινό.

Αναλαυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΗ:

«Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών καταγγέλλει την απαράδεκτη ενέργεια της διοίκησης του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου να αφαιρέσει την ηχητική υποστήριξη κατά την προγραμματισμένη παρέμβαση του ΣΕΗ, στο τέλος της παράστασης "Άλκηστις" του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο.

Την ώρα που επρόκειτο να ακουστεί, ενώπιον περίπου 14.000 θεατών, η ανακοίνωση του Σωματείου για το αυτονόητο αίτημα της υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η διοίκηση του Φεστιβάλ έκοψε την παροχή μικροφώνου και, ταυτόχρονα, επέλεξε να αναπαράγει ηχογραφημένες ανακοινώσεις, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ακρόαση του μηνύματος των ηθοποιών από το κοινό.

Αντιλαμβανόμαστε (ή αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά) ότι οι φωνές που καλούν τον κόσμο να αντιδράσει στην κυρίαρχη πολιτική που μας θέλει να "βάζουμε πλάτη" στην πολεμική τους οικονομία ισοπεδώνοντας τις ανάγκες και την αξιοπρέπειά μας, τους ενοχλούν.

Η φωνή μας συνεχίζει και χωρίς μικρόφωνα.

Παλεύουμε μαζί με το κοινό μας που αντιμετωπίζει καθημερινά τα ίδια προβλήματα, την ακρίβεια, τα 13ωρα, τα όλο και μειούμενα δικαιώματα.

Για μια ακόμη φορά είμαστε μαζί, ηθοποιοί και κοινό, διεκδικώντας όρους επιβίωσης, αξιοπρέπειας και επαγγελματικής υπόστασης. Διεκδικώντας ένα καλύτερο θέατρο για όλους μας!».

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