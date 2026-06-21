Σταύρος Φλώρος: Η νέα ανάρτηση με τις αδελφές του μέσα από το νοσοκομείο

Ο Σταύρος Φλώρος δίνει καθημερινά τη δική του μάχη για την αποκατάσταση της υγείας του, έπειτα από τον ακρωτηριασμό που υπέστη, πριν 1,5 μήνα, καθώς έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.

Όλο αυτό το διάστημα ο πρώην παίκτης του Survivor έχει στο πλευρό του την οικογένειά του. Οι δικοί του άνθρωποι έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή κοντά του για να τον στηρίξουν στην δύσκολη δοκιμασία που αντιμετωπίζει.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Σταύρος Φλώρος ανήρτησε στιγμιότυπα με τις αδελφές του από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στις ΗΠΑ, κάνοντας την παραμονή του εκεί πιο υποφερτή, όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

«Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες», έγραψε χαρακτηριστικά.

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