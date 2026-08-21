Reuters: Τουρκία και Κίνα ανάμεσα στις 9 χώρες που απειλούνται με κυρώσεις από τον Τραμπ λόγω Ιράν

Τουρκία, Κίνα, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Reuters: Τουρκία και Κίνα ανάμεσα στις 9 χώρες που απειλούνται με κυρώσεις από τον Τραμπ λόγω Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Αμερική απειλεί με σκληρές κυρώσεις χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν, με στόχο την οικονομική απομόνωσή του.
  • Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, με σημαντικές προσπάθειες να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις μέσω κλειστών συστημάτων και διακανονισμών σε κινεζικό νόμισμα.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αναστείλει οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν λόγω στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ κατείχαν σημαντικό μερίδιο στο διμερές εμπόριο πριν τον πόλεμο.
  • Η Τουρκία και το Ιράκ διατηρούν στενούς οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν, κυρίως μέσω εμπορίου φυσικού αερίου και άλλων προϊόντων, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις.
  • Το Ομάν και το Πακιστάν συνεχίζουν να ενισχύουν τις εμπορικές τους σχέσεις με το Ιράν, παρά τις πιέσεις από τις ΗΠΑ.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα διεξάγει «την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας» κατά του Ιράν, σε έναν πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες και δεν φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε μία συμφωνία.

Στόχος των ΗΠΑ όμως δεν είναι μόνο η αποδυνάμωση της ισχυρής χώρας της Μέσης Ανατολής, αλλά και κάθε χώρα που συναλλάσσεται με την Ισλαμική Δημοκρατία, προκειμένου να μπορέσουν να την απομονώσουν οικονομικά στο μεγαλύτερο βαθμό. Τόσο ο Τραμπ, όσο και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσετ, προειδοποίησαν οποιαδήποτε χώρα που έχει οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν ή αποφασίσει να το βοηθήσει, ότι θα αντιμετωπίσει σκληρές συνέπειες από τις ΗΠΑ.

Το Reuters αναλύει τους βασικούς εμπορικούς εταίρους του Ιράν που αγοράζουν κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά και άλλα βασικά είδη, οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν σημαντικές αποφάσεις εάν οι ΗΠΑ υλοποιήσουν τις απειλές. Αυτό που αναμένεται είναι το πώς η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει τις κυρώσεις των ΗΠΑ, αλλά και η στάση που θα κρατήσουν οι ισχυρές παγκόσμιες οικονομίες, όπως η Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κίνα

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόσθετες πιέσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τις αγορές της, εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την υπόσχεσή του.

Όπως αναφέρει το Reuters, την τελευταία δεκαετία, η Κίνα έχει δημιουργήσει ένα κλειστό σύστημα διυλιστηρίων που επεξεργάζονται κυρίως ιρανικό πετρέλαιο και δεν έχουν μεγάλη έκθεση στις ΗΠΑ. Το ιρανικό πετρέλαιο που παραδίδεται στην Κίνα έχει από καιρό χαρακτηριστεί ως μαλαισιανό, και πιο πρόσφατα ως ινδονησιακό, και διακινείται σε έναν κλειστό κύκλο, διακανονίζεται σε κινεζικό νόμισμα και περιλαμβάνει μια αλυσίδα μεσαζόντων που είναι δύσκολο να εντοπιστούν, σύμφωνα με πηγές από διυλιστήρια και εμπόρους που ασχολούνται με τον κλάδο.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε τον Απρίλιο κυρώσεις σε ένα ανεξάρτητο κινεζικό διυλιστήριο για την αγορά ιρανικού πετρελαίου αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και προειδοποίησε τις κινεζικές τράπεζες για δευτερογενείς κυρώσεις, εάν διευκολύνουν το εμπόριο ιρανικού πετρελαίου. «Οι κυρώσεις και η πίεση δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Η Κίνα καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να λάβουν υπεύθυνα μέτρα για την επίλυση του ζητήματος μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν, σε συνέντευξη Τύπου.

Πάνω από το 80% του πετρελαίου που εξάγει το Ιράν προορίζεται για την Κίνα, καθώς οι ανεξάρτητοι διυλιστές της Κίνας εκμεταλλεύονται το πετρέλαιο που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις και διατίθεται σε μειωμένες τιμές. Η Kpler εκτιμά ότι η Κίνα αγόρασε κατά μέσο όρο 1,38 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα το 2025.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν ιστορικά μία από τις πιο κρίσιμες οικονομικές πηγές στήριξης του Ιράν, ενώ οι τράπεζες του Ντουμπάι διατηρούν εδώ και καιρό σημαντικές καταθέσεις που συνδέονται με το Ιράν, μεγάλο μέρος των οποίων έχει πλέον «παγώσει» λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Τα ΗΑΕ συγκαταλέγονταν μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων του Ιράν πριν από τον πόλεμο, καλύπτοντας το 30% των εισαγωγών του, συνολικής αξίας 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, αντιπροσώπευαν το 13% των εξαγωγών του Ιράν την ίδια χρονιά.

Το συνολικό εμπόριο εκτός πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε συνολικά σε 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας των ΗΑΕ, με τη συντριπτική πλειοψηφία του εμπορίου να αποτελείται από επανεξαγωγές.

Αυτή την εβδομάδα, τα ΗΑΕ ανέστειλαν όλες τις χρηματοοικονομικές και οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν μέχρι νεωτέρας, επικαλούμενα μια στρατιωτική κλιμάκωση από την πλευρά της Τεχεράνης με απειλή πυραύλων, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Τουρκία

Η Τουρκία και το Ιράν διατηρούν σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς, καθώς η Τουρκία εισάγει ιρανικό φυσικό αέριο και εξάγει βιομηχανικά προϊόντα στο Ιράν. Η Τουρκία δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να περιορίσει το εμπόριο με το Ιράν, με το διμερές εμπόριο να ανέρχεται σε περίπου 5-6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ οι εξαγωγές της Τουρκίας προς το Ιράν ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Τουρκία εισάγει σχεδόν το σύνολο της κατανάλωσης φυσικού αερίου και το Ιράν αποτελεί σημαντική πηγή, καλύπτοντας το 13% του συνόλου των αναγκών της.

Ιράκ

Το εμπόριο του Ιράκ με το Ιράν ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ιρακινού υπουργείου Εμπορίου, με τις σχέσεις αυτές να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις ιρανικές εξαγωγές τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών και άλλων προϊόντων προς την ιρακινή αγορά.

Το εμπόριο μειώθηκε το 2026 μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος αύξησε τους κινδύνους για την περιφερειακή ασφάλεια και οδήγησε σε διαλείπουσες διαταραχές κατά μήκος βασικών συνοριακών διαβάσεων, καθώς και σε υψηλότερο κόστος μεταφοράς, δήλωσε ο Μοχάμεντ Καρίμ, αξιωματούχος του ιρακινού υπουργείου Εμπορίου με γνώση των εμπορικών δραστηριοτήτων με το Ιράν.

Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασμό με ευρύτερες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα που επηρεάζουν τη διακίνηση των εμπορευμάτων, μείωσαν τον όγκο και την αξιοπιστία του διασυνοριακού εμπορίου, αν και οι χώρες παραμένουν σημαντικοί εμπορικοί εταίροι, ανέφερε ο Καρίμ.

Η ενέργεια αποτελεί βασικό στοιχείο της σχέσης. Το Ιράκ καταβάλλει στο Ιράν περίπου 4 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για φυσικό αέριο, σύμφωνα με ιρακινούς αξιωματούχους του τομέα της ενέργειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δύο ιρακινοί αξιωματούχοι του τομέα της ενέργειας δήλωσαν ότι τυχόν νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράκ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικές προκλήσεις για τη Βαγδάτη όσον αφορά τη διατήρηση των πληρωμών για την ιρανική ενέργεια, αποφεύγοντας παράλληλα την έκθεση σε αμερικανικές κυρώσεις, ιδίως δεδομένων των υφιστάμενων περιορισμών που έχουν αναγκάσει το Ιράκ να χρησιμοποιεί λογαριασμούς υπό περιορισμούς για τον διακανονισμό των πληρωμών.

Ομάν

Το Ομάν διατηρεί από καιρό φιλικές σχέσεις με το Ιράν, οι οποίες χρονολογούνται από πριν την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, με τη Μασκάτ να ενεργεί συχνά ως μεσολαβητής μεταξύ του Ιράν και άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, με το εμπόριο αγαθών να ανέρχεται συνολικά σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και σε 345 εκατομμύρια δολάρια τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Στατιστικής και Πληροφοριών του Ομάν.

Πακιστάν

Για το Πακιστάν, οποιαδήποτε ενέργεια των ΗΠΑ εναντίον χωρών που εμπλέκονται στο εμπόριο ή την παροχή βοήθειας προς το Ιράν θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό πλήγμα, σύμφωνα με αναλυτές, εν μέσω των δεσμεύσεων μεταξύ Πακιστάν και Ιράν για επέκταση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά τις προηγούμενες κυρώσεις κατά του Ιράν, το επίσημο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών είχε σταματήσει μέχρι πρόσφατα. Ωστόσο, το ανεπίσημο εμπόριο έχει οδηγήσει τις εξαγωγές και τις εισαγωγές και από τις δύο πλευρές σε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανεπίσημα στατιστικά στοιχεία.

Μετά την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ τον Ιούνιο, έγιναν γρήγορα προσπάθειες για την επέκταση της εμπορικής συνεργασίας. Το Πακιστάν και το Ιράν εμπορεύονται εδώ και χρόνια πετρέλαιο, σιτάρι, ρύζι, ζώα και φάρμακα μέσω ανεπίσημων διαύλων.

Ινδία

Το εμπόριο της Ινδίας με το Ιράν σημείωσε απότομη πτώση το 2020, όταν η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.Το διμερές εμπόριο μειώθηκε κατά περισσότερο από τα δύο τρίτα, φτάνοντας τα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το οικονομικό έτος 2019-20, από 17 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

Με την πάροδο των ετών, το εμπόριο μεταξύ Ινδίας και Ιράν μειώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 1,63 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το οικονομικό έτος 2025/26, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου της Ινδίας.

Οι ινδικές εξαγωγές αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εμπορίου, καθώς το Νέο Δελχί εξάγει κυρίως δημητριακά, τσάι, καφέ και μπαχαρικά στο Ιράν. Αξιωματούχοι στο Νέο Δελχί έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι οι εξαγωγές αυτές συνεχίζονται για ανθρωπιστικούς λόγους και θα πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής οποιωνδήποτε κυρώσεων.

Αρμενία

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της Αρμενίας, το Ιράν αντιπροσώπευε 768 εκατομμύρια δολάρια, ή το 3,6% του συνολικού εμπορικού κύκλου εργασιών της γειτονικής Αρμενίας το 2025. Ο εμπορικός κύκλος εργασιών της Αρμενίας με το Ιράν έφτασε τα 371,4 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 8,4%.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 42,8 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μείωση 6%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 336,9 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 12%. Περίπου το 20% του εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας διέρχεται μέσω του Ιράν.

Η Αρμενία και το Ιράν έχουν συνάψει συμφωνία ανταλλαγής «φυσικού αερίου έναντι ηλεκτρικής ενέργειας», στο πλαίσιο της οποίας η Αρμενία χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο που της παρέχει το Ιράν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στο Ιράν, ενώ χρησιμοποιείται και για εγχώριες ανάγκες στην Αρμενία.

Αζερμπαϊτζάν

Ο εμπορικός τζίρος μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και του Ιράν αυξήθηκε κατά 4,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, φτάνοντας τα 312,6 εκατομμύρια δολάρια από 299,1 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Κρατική Επιτροπή Τελωνείων του Αζερμπαϊτζάν.

Οι εισαγωγές του Αζερμπαϊτζάν από το Ιράν αυξήθηκαν κατά 1,5%, φτάνοντας τα 297 εκατομμύρια δολάρια από 292,7 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο του 2025. Οι εξαγωγές του Αζερμπαϊτζάν προς το Ιράν αυξήθηκαν 2,4 φορές, φτάνοντας τα 15,6 εκατομμύρια δολάρια από 6,4 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Το Ιράν αντιπροσώπευε το 3,56% των συνολικών εισαγωγών του Αζερμπαϊτζάν, σημειώνοντας αύξηση από το 2,54% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

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