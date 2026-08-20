Αραγτσί σε Τραμπ για οικονομικό πόλεμο: Επιμονή σε αποτυχημένες πολιτικές ίσον μεγαλύτερη ήττα

Snapshot Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τον οικονομικό πόλεμο κατά του Ιράν για να αποπροσανατολίσει από τα οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ.

Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι η επιμονή στις αποτυχημένες πολιτικές των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα και εχθρότητα από το Ιράν.

Ο Τραμπ κήρυξε «οικονομική D-Day» κατά του Ιράν, απειλώντας χώρες που συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία με σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εντείνουν την οικονομική απομόνωση του Ιράν, συνδυάζοντας οικονομικά μέτρα με ναυτικό αποκλεισμό.

Παρά τις απειλές, ο Τραμπ δήλωσε ανοιχτός στην επανέναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν, χωρίς να διευκρινίζει λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Για τον οικονομικό πόλεμο που κήρυξε χθες Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν μίλησε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι θέλει να πάρει την προσοχή από τα προβλήματα της αμερικανικής οικονομίας.

«Η λεγόμενη ‘οικονομική D-Day’ (σ.σ. ημέρα επίθεσης) αποτελεί μια απόσπαση της προσοχής από την κρίση που αντιμετωπίζει η ίδια η Αμερική: το πρωτοφανές χρέος και τα ραγδαία αυξανόμενα έξοδα από τόκους», έγραψε στο Χ ο Αμπάς Αραγτσί. Μάλιστα ο Ιρανός ΥΠΕΞ φιλοξενεί στην ανάρτηση και δημοσιεύματα για την κακή πορεία της αμερικανικής οικονομίας από τους New York Times, το πρακτορείο Bloomberg και το CNN.

«Η επιμονή σε αποτυχημένες πολιτικές θα οδηγήσει μόνο σε μεγαλύτερη ήττα και εχθρότητα εκ μέρους των Ιρανών. Η οικονομική τρομοκρατία των ΗΠΑ απειλεί την παγκόσμια οικονομία και την κυριαρχία σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο Αραγτσί. Η λεγόμενη «D-Day» είναι ο όρος στην στρατιωτική γλώσσα για την ημέρα που ξεκινάει η πολεμική επίθεση κατά μίας χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε την Τετάρτη την «οικονομική D-Day» κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι κάθε χώρα που συναλλάσσεται με την Ισλαμική Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει «τεράστιες οικονομικές συνέπειες».

«Λαθρεμπόριο πετρελαίου, γραμμές ανταλλαγής, μεταφορές μετρητών, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, νηολόγια, εταιρείες-βιτρίνα — Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν ΤΩΡΑ. Ξέρετε ποιοι είστε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Και συνέχισε: «Κανείς δεν έχει δώσει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μεγαλύτερη ευκαιρία να συνάψει συμφωνία από εμένα. ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ, για αυτούς, δεν κατάφεραν να την αξιοποιήσουν».

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ενδιαφερόταν για συνομιλίες με το Ιράν, αλλά την Τετάρτη είπε ότι ήταν ανοιχτός στην επανέναρξή τους. Ο Αμερικανός δεν ανέπτυξε περαιτέρω το τι θα έκανε σε χώρες που συνεχίζουν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και δεν ανέφερε κάποια χώρα ονομαστικά.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε επίσης δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν σύντομα τις προσπάθειές τους για την οικονομική απομόνωση του Ιράν, στο πλαίσιο μιας διττής προσέγγισης που περιλαμβάνει και ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ. «Θα είναι ένας συνδυασμός οικονομικής απομόνωσης, που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί», δήλωσε ο Μπέσεντ σ.