Τραμπ: Ανακοίνωσε «την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση» κατά του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε άνευ προηγουμένου οικονομικό πόλεμο και απομόνωση της Τεχεράνης

Ελένη Ευστρατίου

Τραμπ: Ανακοίνωσε «την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση» κατά του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια «πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση» εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την ως οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε άνευ προηγουμένου κλίμακα.
  • Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν αξιοποίησε την ευκαιρία για συμφωνία και προειδοποίησε ότι οι χώρες που θα στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστούν τεράστιες οικονομικές συνέπειες.
  • Η επιχείρηση στοχεύει να σταματήσει λαθρεμπόριο πετρελαίου, χρηματοπιστωτική υποστήριξη, μεταφορές μετρητών και άλλες οικονομικές δραστηριότητες που ευνοούν το Ιράν.
  • Ο Τραμπ κάλεσε τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην απομόνωση του Ιράν και διαβεβαίωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
  • Σύμφωνα με τον Τραμπ, η χώρα του Ιράν βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης λόγω αυτών των μέτρων που θα περιορίσουν την ικανότητά της να προκαλεί διεθνή αναταραχή.
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Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την «πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας» εναντίον του Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις για μία συμφωνία παραμένουν σε αδιέξοδο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «δεν εκμεταλλεύτηκε» την ευκαιρία να καταλήξει σε συμφωνία και ότι θα υποστεί «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε άνευ προηγουμένου κλίμακα».

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι χώρες που θα στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη, θα υποστούν «τεράστιες οικονομικές συνέπειες», ενώ κάλεσε όλους τους συμμάχους «να σταθούν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να απομονώσουμε και να νικήσουμε την απειλή του Ιράν».

Η ανάρτηση Τραμπ

Κανείς δεν έχει δώσει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μεγαλύτερη ευκαιρία να συνάψει συμφωνία από εμένα. Δυστυχώς για αυτούς, δεν κατάφεραν να την αξιοποιήσουν.

Ως εκ τούτου, σήμερα ανακοινώνω την ΠΙΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΑΣ! Θα πρόκειται για οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε άνευ προηγουμένου κλίμακα.

Ο ναυτικός τους στόλος έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, τα στρατιωτικά εργοστάσιά τους έχουν μετατραπεί σε ερείπια, το νόμισμά τους είναι άνευ αξίας και η χώρα τους κρέμεται από μια κλωστή.

Σήμερα, ανακοινώνω επίσης ότι ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χώρα επιτρέψει στα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα, τις επιχειρήσεις, τα αεροδρόμιά της ή τους κυβερνητικούς φορείς της να παρέχουν οποιαδήποτε μορφή στήριξης στο Ιράν, θα αντιμετωπίσει η ίδια ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ οικονομικές συνέπειες.

Λαθρεμπόριο πετρελαίου, γραμμές ανταλλαγής, μεταφορές μετρητών, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, νηολόγια, εταιρείες-βιτρίνα — Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν ΤΩΡΑ.

Ξέρετε ποιοι είστε. Αυτή θα είναι μια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΜΕΡΑ Δ, και χρειαζόμαστε όλους τους Συμμάχους μας να σταθούν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να απομονώσουμε και να νικήσουμε την απειλή του Ιράν.

Αυτοί οι μανιακοί βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης, και αυτά τα ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ θα τους παραλύσουν και θα περιορίσουν την ικανότητά τους να σπέρνουν τον τρόμο σε όλο τον κόσμο.

ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

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