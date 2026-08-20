ΗΠΑ στους συμμάχους για την «D-Day» κατά του Ιράν: «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε την Πέμπτη τους συμμάχους της Ουάσιγκτον ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις εάν συνεχίσουν τις οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέα, αυστηρότερα μέτρα κατά της Τεχεράνης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Squawk on the Street» του CNBC, ο Μπέσεντ έστειλε σαφές μήνυμα προς χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να συνεργάζονται με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είστε είτε μαζί μας είτε εναντίον μας».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε την ενεργοποίηση δευτερογενών κυρώσεων, οι οποίες θα στοχεύουν χώρες και εταιρείες που συνεχίζουν να πραγματοποιούν συναλλαγές με την Τεχεράνη.

«Εάν επιμένετε να κάνετε επιχειρηματικές συναλλαγές μαζί τους, είτε μεταφέρετε χρήματα, είτε αγοράζετε πετρέλαιο, είτε πραγματοποιείτε μεταφορές φορτίων από πλοίο σε πλοίο, το υπουργείο Οικονομικών και η αμερικανική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσουν όλη τη δύναμη και τα μέσα που διαθέτουν εναντίον σας», δήλωσε ο 63χρονος Μπέσεντ.

«Θα συντρίψουμε την οικονομία του καθεστώτος»

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι έχει έρθει η στιγμή οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, αλλά και η διεθνής κοινότητα ευρύτερα, να αποφασίσουν εάν θα στηρίξουν την αμερικανική πολιτική έναντι του Ιράν.

«Είναι ώρα οι σύμμαχοί μας και ο υπόλοιπος κόσμος να πάρουν μια απόφαση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα επιχειρήσει να «συντρίψει την οικονομία αυτού του δολοφονικού καθεστώτος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα μέτρα θα περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί και να ενισχύει τις ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζει στην περιοχή.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι κυρώσεις θα δυσκολέψουν την ιρανική κυβέρνηση να καλύψει τις στρατιωτικές δαπάνες, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό, τόσο στις τιμές των τροφίμων όσο και στην ευρύτερη οικονομία.

«Χτύπημα δύο φάσεων» κατά της Τεχεράνης

Ο Αμερικανός υπουργός παρουσίασε την αμερικανική στρατηγική ως ένα «χτύπημα δύο φάσεων», συνδυάζοντας τον αποκλεισμό με τις νέες οικονομικές κυρώσεις.

«Έχουμε τον αποκλεισμό και θα έχουμε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη πολιτική θα αποδώσει.

Ως παραδείγματα επικαλέστηκε τη Βενεζουέλα και την Κούβα, υποστηρίζοντας ότι η ίδια προσέγγιση έχει αποδώσει ή αποδίδει και στις δύο περιπτώσεις.

«Δούλεψε στη Βενεζουέλα όταν επιβάλαμε τον αποκλεισμό. Δουλεύει στην Κούβα αυτή τη στιγμή και θα δουλέψει και στο Ιράν — και θα καταρρεύσει αυτό το καθεστώς», υποστήριξε.

Νέα μέτρα από την κυβέρνηση Τραμπ

Ο Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες της πολιτικής «μέγιστης οικονομικής πίεσης» κατά του Ιράν αναμένεται να παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Η νέα αμερικανική πρωτοβουλία έρχεται έπειτα από μήνες χωρίς ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, μέσω των οποίων ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την αποδόμηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

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