Αxios: Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα Στενά Ορμούζ - Πώς φυγαδεύουν αθόρυβα εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Snapshot Οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει έναν μυστικό ναυτιλιακό διάδρομο στα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διοχετεύονται περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως στην παγκόσμια αγορά.

Η επιχείρηση περιλαμβάνει συνοδεία δεξαμενόπλοιων και υποστήριξη για κενά πλοία που εισέρχονται στον Κόλπο, με ελεγχόμενη διέλευση μέσω ενός νότιου καναλιού κατά μήκος της ακτής του Ομάν.

Ο αμερικανικός στρατός ελέγχει τη νότια πλευρά των Στενών του Ορμούζ, με υποστήριξη μαχητικών και συστημάτων προστασίας από επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η επιχείρηση έγινε δυνατή μετά από αμερικανική εκστρατεία που αποδυνάμωσε τα ιρανικά συστήματα ραντάρ και επιτήρησης στη νότια διαδρομή των Στενών.

Παρά τις ιρανικές επιθέσεις, η αμερικανική προστασία έχει αποτρέψει σημαντικές ζημιές στα πλοία, διατηρώντας τη ροή πετρελαίου και επηρεάζοντας τις παγκόσμιες προμήθειες. Snapshot powered by AI

Έναν «αόρατο» ναυτιλιακό διάδρομο έχουν δημιουργήσει οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, στα Στενά του Ορμούζ, διοχετεύοντας στην παγκόσμια αγορά περίπου 10 εκατομμύρια πετρελαίου την ημέρα, σχεδόν το ήμισυ του όγκου πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Axios επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η επιχείρηση έχει στηθεί υπό άκρα μυστικότητα, και αντίθετα από την αδιέξοδη πορεία του πολέμου, λειτουργεί με επιτυχία, καθώς 15 με 20 δεξαμενόπλοια εισέρχονται και εξέρχονται από το Στενό κάθε βράδυ μέσω ενός νότιου καναλιού κατά μήκος της ακτής του Ομάν.

Η επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μετριάζει μια από τις πιο οδυνηρές πτυχές του πολέμου, και παρότι η ποσότητα πετρελαίου που βγαίνει είναι εμφανώς λιγότερη, κάνει ωστόσο αισθητή διαφορά στις παγκόσμιες προμήθειες, λένε αξιωματούχοι.

Πως λειτουργεί η «μυστική επιχείρηση»:

Η προσπάθεια δεν περιορίζεται στη συνοδεία δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και αναχωρούν από την περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός βοηθά τα κενά δεξαμενόπλοια να εισέλθουν στον Κόλπο από την Αραβική Θάλασσα μέσω του στενού, να φορτώσουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να αποχωρήσουν.

«Ελέγχουμε τη νότια πλευρά του Στενού του Ορμούζ εδώ και δύο μήνες. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μπορεί να αποτελεί εμπόδιο, αλλά δεν ελέγχει το στενό. Εμείς το ελέγχουμε», δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο οποίος έχει άμεση γνώση του θέματος.

Η ειδική ομάδα που επιβλέπει τις επιχειρήσεις στον Ορμούζ λειτουργεί από το αρχηγείο του Στρατού στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας.

Η ειδική ομάδα συντονίζεται με τους περιφερειακούς εταίρους του Κόλπου, καταρτίζει το καθημερινό πρόγραμμα εισόδου - εξόδου των πλοίων.

Κάθε βράδυ, τα πλοία προγραμματίζεται να κινούνται σε μία μεγάλη σειρά εξερχόμενων πλοίων κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και σε μία μεγάλη σειρά εισερχόμενων πλοίων κατά τη διάρκεια ενός ξεχωριστού χρονικού διαστήματος.

Στη συνέχεια, τα πλοία διέρχονται από το νότιο κανάλι σύμφωνα με τις οδηγίες του αμερικανικού στρατού.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη που παρέχουν προστασία από ιρανικούς πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η επιχείρηση κατέστη δυνατή χάρη, καθώς μετά από μία αμερικανική εκστρατεία δύο εβδομάδων, αποδυναμώθηκαν τα συστήματα ραντάρ και θαλάσσιας επιτήρησης του Ιράν, μειώνοντας την «ορατότητα» της Τεχεράνης στο νότιο κανάλι του στενού.

Η παρακολούθησή του πλέον περιορίζεται σε λίγα ραντάρ που κατάφερε να αποκαταστήσει, καθώς και σε «παρατηρητές» σε μικρά ταχύπλοα σκάφη του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αναφέρουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Φωτογραφία αρχείου από το Στενό του Ορμούζ, ένα νευραλγικό σημείο για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό AP

Επειδή οι Ιρανοί είναι ως επί το πλείστον «τυφλοί», εκτοξεύουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κρουζ προς τη γενική κατεύθυνση όπου ενδέχεται να διέρχονται τα πλοία.

Ορισμένα πλοία έχουν πληγεί από τις ιρανικές επιθέσεις, αλλά πολλά αποτράπηκαν από τον αμερικανικό στρατό.

Σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου, μια από τις νύχτες αυτής της εβδομάδας, περισσότερα από 20 πλοία είχαν προγραμματιστεί να διέλθουν από το Στενό μέσω της νότιας διαδρομής, με περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να αναμένεται να εξέλθουν.

Αυτό ενισχύεται και από τη βεβαιότητα του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος την Τετάρτη δήλωσε στο Αxios, ότι: «Υπάρχει τεράστια ποσότητα πετρελαίου που εξέρχεται από το Στενό του Ορμούζ», ενώ χαρακτήρισε χάσιμο χρόνου τη διαπραγμάτευση με το Ιράν, λέγοντας πώς «Οι Ιρανοί έχουν ακόμα κάποια δύναμη να αντισταθούν, αλλά συνολικά είναι μόνο η σκιά του εαυτού τους».

Διαβάστε επίσης