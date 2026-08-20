Αxios: Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα Στενά Ορμούζ - Πώς φυγαδεύουν αθόρυβα εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Τουλάχιστον 15 με 20 δεξαμενόπλοια εισέρχονται και εξέρχονται από το Στενό κάθε βράδυ μέσω ενός νότιου καναλιού κατά μήκος της ακτής του Ομάν, υπό αμερικανική προστασία

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αxios: Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα Στενά Ορμούζ - Πώς φυγαδεύουν αθόρυβα εκατ. βαρέλια πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει έναν μυστικό ναυτιλιακό διάδρομο στα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διοχετεύονται περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως στην παγκόσμια αγορά.
  • Η επιχείρηση περιλαμβάνει συνοδεία δεξαμενόπλοιων και υποστήριξη για κενά πλοία που εισέρχονται στον Κόλπο, με ελεγχόμενη διέλευση μέσω ενός νότιου καναλιού κατά μήκος της ακτής του Ομάν.
  • Ο αμερικανικός στρατός ελέγχει τη νότια πλευρά των Στενών του Ορμούζ, με υποστήριξη μαχητικών και συστημάτων προστασίας από επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
  • Η επιχείρηση έγινε δυνατή μετά από αμερικανική εκστρατεία που αποδυνάμωσε τα ιρανικά συστήματα ραντάρ και επιτήρησης στη νότια διαδρομή των Στενών.
  • Παρά τις ιρανικές επιθέσεις, η αμερικανική προστασία έχει αποτρέψει σημαντικές ζημιές στα πλοία, διατηρώντας τη ροή πετρελαίου και επηρεάζοντας τις παγκόσμιες προμήθειες.
Snapshot powered by AI

Έναν «αόρατο» ναυτιλιακό διάδρομο έχουν δημιουργήσει οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, στα Στενά του Ορμούζ, διοχετεύοντας στην παγκόσμια αγορά περίπου 10 εκατομμύρια πετρελαίου την ημέρα, σχεδόν το ήμισυ του όγκου πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Axios επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η επιχείρηση έχει στηθεί υπό άκρα μυστικότητα, και αντίθετα από την αδιέξοδη πορεία του πολέμου, λειτουργεί με επιτυχία, καθώς 15 με 20 δεξαμενόπλοια εισέρχονται και εξέρχονται από το Στενό κάθε βράδυ μέσω ενός νότιου καναλιού κατά μήκος της ακτής του Ομάν.

Η επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μετριάζει μια από τις πιο οδυνηρές πτυχές του πολέμου, και παρότι η ποσότητα πετρελαίου που βγαίνει είναι εμφανώς λιγότερη, κάνει ωστόσο αισθητή διαφορά στις παγκόσμιες προμήθειες, λένε αξιωματούχοι.

Στενά Ορμούζ δορυφορική εικόνα

Πως λειτουργεί η «μυστική επιχείρηση»:

Η προσπάθεια δεν περιορίζεται στη συνοδεία δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και αναχωρούν από την περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός βοηθά τα κενά δεξαμενόπλοια να εισέλθουν στον Κόλπο από την Αραβική Θάλασσα μέσω του στενού, να φορτώσουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να αποχωρήσουν.

«Ελέγχουμε τη νότια πλευρά του Στενού του Ορμούζ εδώ και δύο μήνες. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μπορεί να αποτελεί εμπόδιο, αλλά δεν ελέγχει το στενό. Εμείς το ελέγχουμε», δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο οποίος έχει άμεση γνώση του θέματος.

Η ειδική ομάδα που επιβλέπει τις επιχειρήσεις στον Ορμούζ λειτουργεί από το αρχηγείο του Στρατού στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας.

Η ειδική ομάδα συντονίζεται με τους περιφερειακούς εταίρους του Κόλπου, καταρτίζει το καθημερινό πρόγραμμα εισόδου - εξόδου των πλοίων.

Κάθε βράδυ, τα πλοία προγραμματίζεται να κινούνται σε μία μεγάλη σειρά εξερχόμενων πλοίων κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και σε μία μεγάλη σειρά εισερχόμενων πλοίων κατά τη διάρκεια ενός ξεχωριστού χρονικού διαστήματος.

Στη συνέχεια, τα πλοία διέρχονται από το νότιο κανάλι σύμφωνα με τις οδηγίες του αμερικανικού στρατού.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη που παρέχουν προστασία από ιρανικούς πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η επιχείρηση κατέστη δυνατή χάρη, καθώς μετά από μία αμερικανική εκστρατεία δύο εβδομάδων, αποδυναμώθηκαν τα συστήματα ραντάρ και θαλάσσιας επιτήρησης του Ιράν, μειώνοντας την «ορατότητα» της Τεχεράνης στο νότιο κανάλι του στενού.

Η παρακολούθησή του πλέον περιορίζεται σε λίγα ραντάρ που κατάφερε να αποκαταστήσει, καθώς και σε «παρατηρητές» σε μικρά ταχύπλοα σκάφη του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αναφέρουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Tanker War

Φωτογραφία αρχείου από το Στενό του Ορμούζ, ένα νευραλγικό σημείο για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό

AP

Επειδή οι Ιρανοί είναι ως επί το πλείστον «τυφλοί», εκτοξεύουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κρουζ προς τη γενική κατεύθυνση όπου ενδέχεται να διέρχονται τα πλοία.

Ορισμένα πλοία έχουν πληγεί από τις ιρανικές επιθέσεις, αλλά πολλά αποτράπηκαν από τον αμερικανικό στρατό.

Σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου, μια από τις νύχτες αυτής της εβδομάδας, περισσότερα από 20 πλοία είχαν προγραμματιστεί να διέλθουν από το Στενό μέσω της νότιας διαδρομής, με περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να αναμένεται να εξέλθουν.

Αυτό ενισχύεται και από τη βεβαιότητα του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος την Τετάρτη δήλωσε στο Αxios, ότι: «Υπάρχει τεράστια ποσότητα πετρελαίου που εξέρχεται από το Στενό του Ορμούζ», ενώ χαρακτήρισε χάσιμο χρόνου τη διαπραγμάτευση με το Ιράν, λέγοντας πώς «Οι Ιρανοί έχουν ακόμα κάποια δύναμη να αντισταθούν, αλλά συνολικά είναι μόνο η σκιά του εαυτού τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:31ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΙΓΙΣ»: Πυρανίχνευση με το βλέμμα στο μέλλον: Πώς η τεχνολογία ανιχνεύει τη φωτιά πριν γίνει απειλή

13:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 10,1% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο 2026

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Αναφορές ότι εκτόξευσε άγνωστο βλήμα - Υποψίες ότι πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο 

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ελλάδα για διακοπές λίγο πριν πεθάνει σε τροχαίο η διευθύντρια του οίκου Dior

13:17LIFESTYLE

Το χυδαίο σχόλιο στην Ιωάννα Παλιοσπύρου - «Πόσο θα μ' άρεσε να βγει η άλλη από την φυλακή και να σου ρίξει πάλι βιτριόλι»

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητικές εικόνες - Σκάφος με δεκάδες μετανάστες «προσγειώθηκε» σε παραλία της Μούρθια στην Ισπανία

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει την καλοκαιρινή του περιοδεία - «Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά»

13:00ΥΓΕΙΑ

Η άβολη αλήθεια για την απώλεια ακοής και την άνοια, σύμφωνα με την επιστήμη

12:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Ανοίγουν οι εγγραφές παιδιών με voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Μειώσεις τιμών, καλύτεροι μισθοί και περισσότερες δουλειές για την ελληνική οικογένεια – «Οι τουρκικές προκλήσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες»

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στα Τουρκοβούνια

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Στέφανου Μάνου: Το τελευταίο «αντίο» στον πρώην υπουργό - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Αγνώριστος ο Μπιλ Κλίντον στα νιάτα του – Η φωτογραφία με το μακρύ μαλλί και το μούσι

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπέιμπι σίτερ, κατά συρροή απαγωγέας - Πλάνα από τη διάσωση 2 παιδιών, κλειδωμένα σε τρέιλερ

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Κατάθεση - καταπέλτης για Ζούκερμπεργκ: Η ασφάλεια των παιδιών δεν ήταν προτεραιότητα – Ήξερε από το 2021 ότι βλάπτει ανήλικους

12:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο καύσωνα - Τι δείχνουν τα ensembles των ECMWF και GEFS

12:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην ΑΕΚ ο Λυκογιάννης: Η «Ένωση» επέλεξε τον έμπειρο μπακ για το αριστερό άκρο της άμυνας

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: «Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν ότι μολύνθηκαν», λέει ο Μαγιορκίνης - Τι να προσέξουν τα παιδιά

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Η ξηρασία αδειάζει τα ποτάμια της Ευρώπης: Αναδύθηκε το ατμόπλοιο Slovenian, ο «Τιτανικός του Σάβα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο καύσωνα - Τι δείχνουν τα ensembles των ECMWF και GEFS

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει την καλοκαιρινή του περιοδεία - «Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά»

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσή» αποζημίωση στις εφήβες που κρέμονταν ανάποδα επί 25 λεπτά σε λούνα παρκ

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στα νεφρά όσων πίνουν καφέ κάθε μέρα

07:40LIFESTYLE

Από το Ιόνιο στο νησί της «Αποκάλυψης»: Το ελληνικό tour της Μαντόνα και η υπόσχεση να επιστρέψει σε ένα συγκεκριμένο τόπο

12:00ΕΘΝΙΚΑ

«Σκληρό ροκ» με τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας: «Όσοι δεν πείθονται με επιπλήξεις, αξίζουν το ραβδί», απειλεί την Ελλάδα πρώην πρέσβης

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στα Τουρκοβούνια

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Στέφανου Μάνου: Το τελευταίο «αντίο» στον πρώην υπουργό - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Αυτοπυροβολήθηκε άνδρας σε πρατήριο καυσίμων

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως δεν είναι το αίμα: Τι είναι αυτό που πραγματικά προσελκύει τα κουνούπια

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπέιμπι σίτερ, κατά συρροή απαγωγέας - Πλάνα από τη διάσωση 2 παιδιών, κλειδωμένα σε τρέιλερ

11:31WHAT THE FACT

Ένας «θαλάσσιος κανίβαλος» εμφανίστηκε στη Βαλτική Θάλασσα – Ανησυχούν οι επιστήμονες

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τα χαμένα βιβλία και η άγνωστη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: «Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν ότι μολύνθηκαν», λέει ο Μαγιορκίνης - Τι να προσέξουν τα παιδιά

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Αφγανιστάν: Βασανίζουν επί δύο χρόνια 14χρονη επειδή δεν θέλει να παντρευτεί 70χρονο

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ξαφνικά στα 59 του χρόνια ο τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης - Μια σπουδαία φωνή της ποντιακής μουσικής

10:46WHAT THE FACT

Οικογένεια περνούσε από τα διόδια χωρίς να πληρώνει για 6 μήνες:Ο «λογαριασμός» έφτασε τα 3.000 ευρώ

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη; Διαρκείς μικροδονήσεις προκαλούν ανησυχία - Τι λένε οι ειδικοί

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Οι καύσωνες στα τέλη Αυγούστου - Τι πρέπει να να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ