Αρτοποιός: «Κλειδί» η πρόληψη για τις φωτιές - 110 drones επιτηρούν όλο το 24ωρο

308 συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του έτους για υποθέσεις πυρκαγιών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αρτοποιός: «Κλειδί» η πρόληψη για τις φωτιές - 110 drones επιτηρούν όλο το 24ωρο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και ενισχυμένων ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.
  • Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 308 συλλήψεις για πυρκαγιές, με την πλειονότητα να οφείλεται σε αμέλεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης.
  • Ενισχύθηκαν οι μηχανισμοί αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Εμπρησμών και 110 drones που επιχειρούν σε ευαίσθητες περιοχές.
  • Η διερεύνηση εμπρησμών είναι δύσκολη λόγω καταστροφής τεκμηρίων από τη φωτιά και τους ανέμους, αλλά η ενίσχυση των μηχανισμών έχει αυξήσει τις συλλήψεις.
  • Η κλιματική κρίση επιταχύνει την εξάπλωση πυρκαγιών, καθιστώντας την πρόληψη και την υπεύθυνη στάση των πολιτών κρίσιμους παράγοντες για τον περιορισμό του κινδύνου.
Snapshot powered by AI

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το Πυροσβεστικό Σώμα ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Ο κ. Αρτοποιός εξήγησε ότι ο συνδυασμός των συγκεκριμένων καιρικών συνθηκών με τη χαμηλή σχετική υγρασία και την αυξημένη ξηρότητα της καύσιμης ύλης δημιουργεί ένα περιβάλλον που μπορεί να ευνοήσει τόσο την εκδήλωση όσο και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Έκκληση στους πολίτες για πρόληψη

Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις καύσεις στην ύπαιθρο, να φροντίζουν ώστε τα οικόπεδά τους να παραμένουν καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να μην πραγματοποιούν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπινθήρα, θερμότητα ή φωτιά.

«Θέλουμε να εμπεδώσουμε την κουλτούρα ασφάλειας στην ύπαιθρο», τονίστηκε χαρακτηριστικά, με την πρόληψη να αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια στην οποία έχουν ρόλο οι δήμοι, οι περιφέρειες αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες.

308 συλλήψεις για πυρκαγιές από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος που παρουσιάστηκαν, 308 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του έτους στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών.

Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια, ενώ 36 συνδέονται με πρόθεση.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών στη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της πρόληψης και της υπεύθυνης συμπεριφοράς.

Πρώτη προτεραιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ασφάλειας. Ακολουθούν η προστασία των περιουσιών και η διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της χώρας.

Ενισχύονται οι μηχανισμοί για τους εμπρησμούς

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς και τα 37 κλιμάκια που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο τη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρησμού.

Σημαντικό ρόλο στην επιτήρηση έχουν και τα 110 drones, τα οποία επιχειρούν σε 24ωρη βάση σε ευαίσθητες και νευραλγικές περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων και σε δασικά οικοσυστήματα.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να εντοπίζουν πυρκαγιές και θερμές εστίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να συμβάλουν και στον εντοπισμό πιθανών δραστών.

Γιατί είναι δύσκολη η διερεύνηση των εμπρησμών

Η διερεύνηση των υποθέσεων εμπρησμού αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Η φωτιά και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να καταστρέψουν ή να εξαφανίσουν κρίσιμα στοιχεία και τεκμήρια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις Αρχές στην έρευνα.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, η ενίσχυση των μηχανισμών επιτήρησης και διερεύνησης έχει συμβάλει στην αύξηση των συλλήψεων.

Όπως υπογραμμίστηκε, πάντως, ο στόχος της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος δεν είναι να αυξάνονται οι συλλήψεις, αλλά να μειώνονται οι πυρκαγιές.

Η κλιματική κρίση επιταχύνει την εξάπλωση

Την ίδια στιγμή, η κλιματική κρίση και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αποτελούν απαραίτητα την αιτία για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, μπορούν όμως να λειτουργήσουν ως επιταχυντές της εξάπλωσής της.

Για τον λόγο αυτό, η πρόληψη, η επαγρύπνηση και η υπεύθυνη στάση των πολιτών παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τον περιορισμό του κινδύνου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:08LIFESTYLE

Viral η Άννα Φάρις και η Λέσλι Μαν με μπικίνι - «Κάνετε τα 40 να μοιάζουν με 20»

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Αυξάνει την πίεση στην Ιαπωνία – Άσκηση με πραγματικούς πυραύλους και πυρηνικό υποβρύχιο

09:06WHAT THE FACT

Πύθωνας 4,5 μέτρων έγινε το πρώτο φίδι στον κόσμο που υποβλήθηκε σε αντικαρκινική θεραπεία

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Προσκύνημα Πούτιν στα άφθαρτα λείψανα του Αγίου Δημητρίου Ντονσκόϊ - Θα σταλούν στο μέτωπο

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Νάξο - Απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική δύο τραυματίες

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: 18χρονη τουρίστρια κατήγγειλε 23χρονο για βιασμό σε beach bar

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων περικύκλωσε ανήλικους σε πάρκο - Κάλεσαν το 100 για να σωθούν

08:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανάλυση Κολυδά για το κύμα ζέστης - Ο ρόλος της πρόγνωσης στα 850 hPa

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Αίσιο τέλος για 12χρονη: Την απήγαγε ο θείος της φίλης της και κατάφερε να ξεφύγει μέσα στο δάσος

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Αρτοποιός: «Κλειδί» η πρόληψη για τις πυρκαγιές - 110 drones επιτηρούν όλο το 24ωρο - «Θέλουμε να εμπεδώσουμε την κουλτούρα ασφάλειας»

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Χάθηκε λιοντάρι: Τρελή αναζήτηση στο Τολέδο με drones και ελικόπτερα

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μικρό αεροπλάνο συγκρούστηκε με ελικόπτερο της αστυνομίας - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Τζούστας: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον δημοσιογράφο

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Συντριβή τσάρτερ σε απομακρυσμένο σημείο ραντάρ - Οκτώ νεκροί

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Τουρκία και Κίνα ανάμεσα στις 9 χώρες που απειλούνται με κυρώσεις από τον Τραμπ λόγω Ιράν

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δύο ψαράδες διασώθηκαν μετά από 5 μέρες στη θάλασσα με βάρκα ένα φορητό ψυγείο

07:59ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε τακτικά σπόρους Chia

07:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα παίξουν για τη σεζόν τους και το ελληνικό ποδόσφαιρο

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του Αμερικανού πρώην υπουργού Εξωτερικών - Είχε αρπάξει διαμαρτυρόμενο από τον λαιμό - Το viral βίντεο με την έκπληξη του Μάο για το ύψος της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: «Εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να μπλοκάρει την Τουρκία» από Rearm και F-35

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό δυστύχημα στο Τόκιο: Ψέκαζαν ζιζανιοκτόνο σιδηροδρομικές γραμμές και τους παρέσυρε το τρένο

05:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμό κύμα θα σαρώσει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του Αμερικανού πρώην υπουργού Εξωτερικών - Είχε αρπάξει διαμαρτυρόμενο από τον λαιμό - Το viral βίντεο με την έκπληξη του Μάο για το ύψος της

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στο Περού από τα 6,7 Ρίχτερ: Αποκολλήθηκαν βράχοι, ζημιές σε κτήρια - Τι είναι το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» που προκαλεί ισχυρές δονήσεις

07:59ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε τακτικά σπόρους Chia

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Αίσιο τέλος για 12χρονη: Την απήγαγε ο θείος της φίλης της και κατάφερε να ξεφύγει μέσα στο δάσος

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων περικύκλωσε ανήλικους σε πάρκο - Κάλεσαν το 100 για να σωθούν

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου εξηγεί γιατί αποχώρησε από την «Ελπίδα» της Καρυστιανού

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:10ΕΛΛΑΔΑ

«Σαρώνει» ο ιός του Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα –  47 νέα και 4 θάνατοι σε μία εβδομάδα

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Έβγαλε μαχαίρι στον γιο μου και τον κάρφωσε» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση

06:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Μακριδάκης: «Προσβλητική χρήση του ονόματός μου» - Η συζήτηση στον συγγραφικό κόσμο που «άναψε φωτιές»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Χτύπημα πριν φτάσει η σημαία, το δόγμα του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία

07:20LIFESTYLE

Η Μαντόνα δεν ξεχνά το ελληνικό γλέντι: Τα νέα στιγμιότυπα από το ξέφρενο πάρτυ γενεθλίων - «Όλοι σηκωθείτε και χορέψτε»

17:29LIFESTYLE

«Δεν είμαστε κομπάρσοι παρουσιαστές»: Έξαλλη η Τίνα Μιχαηλίδου με τη Σοφία Βούλτεψη - Βίντεο

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Συντριβή τσάρτερ σε απομακρυσμένο σημείο ραντάρ - Οκτώ νεκροί

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Αφγανιστάν: Βασανίζουν επί δύο χρόνια 14χρονη επειδή δεν θέλει να παντρευτεί 70χρονο

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Οδύσσεια» ξεπέρασε το «Deadpool & Wolverine» και έγινε η πιο εμπορική R-rated ταινία όλων των εποχών

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Η απίστευτη καμπάνια του γερμανικού στρατού... σε χαρτί περιτυλίγματος για ντονέρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ