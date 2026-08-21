Αρτοποιός: «Κλειδί» η πρόληψη για τις φωτιές - 110 drones επιτηρούν όλο το 24ωρο

Snapshot Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και ενισχυμένων ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 308 συλλήψεις για πυρκαγιές, με την πλειονότητα να οφείλεται σε αμέλεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης.

Ενισχύθηκαν οι μηχανισμοί αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Εμπρησμών και 110 drones που επιχειρούν σε ευαίσθητες περιοχές.

Η διερεύνηση εμπρησμών είναι δύσκολη λόγω καταστροφής τεκμηρίων από τη φωτιά και τους ανέμους, αλλά η ενίσχυση των μηχανισμών έχει αυξήσει τις συλλήψεις.

Η κλιματική κρίση επιταχύνει την εξάπλωση πυρκαγιών, καθιστώντας την πρόληψη και την υπεύθυνη στάση των πολιτών κρίσιμους παράγοντες για τον περιορισμό του κινδύνου. Snapshot powered by AI

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το Πυροσβεστικό Σώμα ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Ο κ. Αρτοποιός εξήγησε ότι ο συνδυασμός των συγκεκριμένων καιρικών συνθηκών με τη χαμηλή σχετική υγρασία και την αυξημένη ξηρότητα της καύσιμης ύλης δημιουργεί ένα περιβάλλον που μπορεί να ευνοήσει τόσο την εκδήλωση όσο και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Έκκληση στους πολίτες για πρόληψη

Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις καύσεις στην ύπαιθρο, να φροντίζουν ώστε τα οικόπεδά τους να παραμένουν καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να μην πραγματοποιούν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπινθήρα, θερμότητα ή φωτιά.

«Θέλουμε να εμπεδώσουμε την κουλτούρα ασφάλειας στην ύπαιθρο», τονίστηκε χαρακτηριστικά, με την πρόληψη να αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια στην οποία έχουν ρόλο οι δήμοι, οι περιφέρειες αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες.

308 συλλήψεις για πυρκαγιές από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος που παρουσιάστηκαν, 308 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του έτους στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών.

Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια, ενώ 36 συνδέονται με πρόθεση.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών στη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της πρόληψης και της υπεύθυνης συμπεριφοράς.

Πρώτη προτεραιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ασφάλειας. Ακολουθούν η προστασία των περιουσιών και η διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της χώρας.

Ενισχύονται οι μηχανισμοί για τους εμπρησμούς

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς και τα 37 κλιμάκια που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο τη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρησμού.

Σημαντικό ρόλο στην επιτήρηση έχουν και τα 110 drones, τα οποία επιχειρούν σε 24ωρη βάση σε ευαίσθητες και νευραλγικές περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων και σε δασικά οικοσυστήματα.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να εντοπίζουν πυρκαγιές και θερμές εστίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να συμβάλουν και στον εντοπισμό πιθανών δραστών.

Γιατί είναι δύσκολη η διερεύνηση των εμπρησμών

Η διερεύνηση των υποθέσεων εμπρησμού αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Η φωτιά και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να καταστρέψουν ή να εξαφανίσουν κρίσιμα στοιχεία και τεκμήρια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις Αρχές στην έρευνα.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, η ενίσχυση των μηχανισμών επιτήρησης και διερεύνησης έχει συμβάλει στην αύξηση των συλλήψεων.

Όπως υπογραμμίστηκε, πάντως, ο στόχος της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος δεν είναι να αυξάνονται οι συλλήψεις, αλλά να μειώνονται οι πυρκαγιές.

Η κλιματική κρίση επιταχύνει την εξάπλωση

Την ίδια στιγμή, η κλιματική κρίση και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αποτελούν απαραίτητα την αιτία για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, μπορούν όμως να λειτουργήσουν ως επιταχυντές της εξάπλωσής της.

Για τον λόγο αυτό, η πρόληψη, η επαγρύπνηση και η υπεύθυνη στάση των πολιτών παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τον περιορισμό του κινδύνου.

Διαβάστε επίσης