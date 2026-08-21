Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 21 Αυγούστου

Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 21 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει κίτρινη προειδοποίηση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για τις 21 Αυγούστου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
  • Οι περιοχές υπό υψηλό κίνδυνο περιλαμβάνουν Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλες.
  • Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ανέμων και παρατεταμένης ξηρασίας αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών δύσκολα ελεγχόμενων.
  • Η κίτρινη προειδοποίηση σημαίνει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, πολλές εκ των οποίων ενδέχεται να είναι δύσκολες στην κατάσβεση λόγω τοπικών συνθηκών.
  • Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, ενώ απαγορεύεται η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων.
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Υψηλός κίνδυνος εμφάνισης πυρκαγιάς (δείκτης επικινδυνότητας 3) ισχύει για αρκετές περιοχές της χώρας, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα οι εξής περιοχές:

  • Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρος
  • Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα
  • Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία
  • Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος
  • Σποράδες, νησιά ΒΑ Αιγαίου
  • Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα
  • περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Έβρου
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Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους και την παρατεταμένη ξηρασία δημιουργούν μία κρίσιμη συνθήκη για την εμφάνιση πυρκαγιάς η οποία θα είναι δύσκολο να σβήσει από την Πυροσβεστική.

Η κίτρινη προειδοποίηση σημαίνει ότι κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός. «Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ)», αναφέρει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια αντιπυρικής προστασίας απαγορεύεται η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων.

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