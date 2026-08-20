Κερατέα: Φωτιά σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στην Κερατέα το βράδυ της Πέμπτης.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και επιχειρεί για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια της φωτιάς ούτε υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο ύψος της Κερατέας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

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