Φωτιά στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου - Κατεσβέσθη μέσα σε 20 λεπτά
Η φωτιά καίει ξερά χόρτα, απορρίμματα και ελιές
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Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8:00 το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, στην περιοχή Άγια Τριάδα, καίγοντας ξερά χόρτα, απορρίμματα και ελιές.
Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας και η φωτιά κατεσβέσθη μέσα σε 20 λεπτά.
Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
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