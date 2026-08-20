Φωτιά στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου - Κατεσβέσθη μέσα σε 20 λεπτά

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8:00 το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, στην περιοχή Άγια Τριάδα, καίγοντας ξερά χόρτα, απορρίμματα και ελιές.

Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας και η φωτιά κατεσβέσθη μέσα σε 20 λεπτά.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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