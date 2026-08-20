Πυρκαγιά στις Σέρρες - Καίει σε χαμηλή βλάστηση
Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ 8 οχήματα, εθελοντές
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερρών.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:45.
Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ 8 οχήματα, εθελοντές.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νέας Ζίχνης.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.
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