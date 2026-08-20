Πυρκαγιά στις Σέρρες - Καίει σε χαμηλή βλάστηση

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:45.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ 8 οχήματα, εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νέας Ζίχνης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.