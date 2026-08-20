Φωτιά στα Μέγαρα - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε ξερά χόρτα στην περιοχή Βλυχαδα στα Μέγαρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, κατασβήνοντας άμεσα τη φωτιά μέσα σε μόλις 15 λεπτά.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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