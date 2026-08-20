Φωτιά στα Μέγαρα - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Η πυρκαγιά καίει σε ξερά χόρτα
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Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε ξερά χόρτα στην περιοχή Βλυχαδα στα Μέγαρα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, κατασβήνοντας άμεσα τη φωτιά μέσα σε μόλις 15 λεπτά.
Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
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