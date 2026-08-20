Αργολίδα: Ταξί τυλίχθηκε στις φλόγες στη μέση του δρόμου
Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς
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- Ταξί τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στον δρόμο Κρανιδίου - Λυγουριού στην Ερμιονίδα.
- Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα και κατάσβεσε τη φωτιά πριν επεκταθεί στα γειτονικά χωράφια.
- Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διεξάγεται προανάκριση από την Πυροσβεστική.
Παρανάλωμα του πυρός έγινε την Πέμπτη ταξί το οποίο άρπαξε φωτιά εν κινήσει ενώ βρισκόταν στο δρόμο Κρανιδίου - Λυγουριού, μεταξύ Φούρνων και Διδύμων στην Ερμιονίδα.
Όπως αναφέρει το argolika.gr η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.
Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς ωστόσο, η φωτιά σβήστηκε πριν επεκταθεί στα γειτονικά χωράφια.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα.
Προανάκριση και έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
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