Φρίκη στο Αφγανιστάν: Βασανίζουν επί δύο χρόνια 14χρονη επειδή δεν θέλει να παντρευτεί 70χρονο

Snapshot Η 14χρονη Μπίμπι Σεντίκα φυλακίστηκε από τους Ταλιμπάν και βασανίστηκε επί 21 μήνες επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον 70χρονο διοικητή Μαουλαβί Χονταϊναζάρ.

Αρχικά δικαιώθηκε από δικαστήριο των Ταλιμπάν, αλλά μετά από πιέσεις του διοικητή η υπόθεση μεταφέρθηκε σε ευνοϊκότερο για εκείνον δικαστήριο που την καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκιση.

Οι Ταλιμπάν έχουν επαναφέρει την πρακτική των εξαναγκαστικών γάμων νεαρών κοριτσιών, ενώ το Αφγανιστάν δεν έχει σαφές νόμιμο κατώτατο όριο ηλικίας για τον γάμο.

Η οικογένεια της Μπίμπι δεν έχει δει ουσιαστική πρόοδο στη διερεύνηση της υπόθεσης και απορρίπτει τον προτεινόμενο συμβιβασμό του γάμου για τρεις ημέρες.

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, καλείται να ασκήσει πίεση στους συμμάχους των Ταλιμπάν για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν. Snapshot powered by AI

Μια έφηβη έχει περάσει σχεδόν δύο χρόνια σε φυλακή των Ταλιμπάν, έχοντας υποστεί κατά διαστήματα βασανιστήρια, επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί έναν ηλικιωμένο τοπικό διοικητή.

Η Μπίμπι Σεντίκα βρίσκεται εδώ και 21 μήνες σε σκληρή φυλακή των Ταλιμπάν, επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον 70χρονο Μαουλαβί Χονταϊναζάρ, έναν ισχυρό διοικητή στην επαρχία Μπαντγκίς του Αφγανιστάν, σύμφωνα με την Επαναστατική Ένωση Γυναικών του Αφγανιστάν (RAWA).

Το Rukhshana, ανεξάρτητο αφγανικό δημοσιογραφικό μέσο, ανέφερε ότι ο Χονταϊναζάρ ανάγκασε την Μπίμπι να μετακομίσει στο σπίτι του όταν εκείνη ήταν μόλις 12 ετών, προκειμένου να εξοφληθεί ένα χρέος που είχε ο πατέρας της προς τον διοικητή.

Ο Χονταϊναζάρ φέρεται να χρησιμοποίησε ένοπλους εκφοβισμούς και απειλές, προκειμένου να αναγκάσει τον πατέρα της Μπίμπι να συναινέσει στον γάμο. Ωστόσο, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, εκείνη αρνήθηκε.

Παρότι ένα δικαστήριο των Ταλιμπάν αρχικά δικαίωσε το κορίτσι, ο Χονταϊναζάρ φέρεται να άσκησε πιέσεις σε δικαστή στην επαρχία Μπαντγκίς, ώστε η υπόθεση να μεταφερθεί σε δικαστήριο που θα ήταν ευνοϊκότερο για τον ίδιο.

Εκεί, ένας δικαστής διέταξε τη φυλάκιση της νεαρής κοπέλας, με μια απόφαση που η οικογένειά της θεωρεί άδικη.

Η Μπίμπι, η οποία φυλακίστηκε σε ηλικία 14 ετών και σήμερα είναι 17, σύμφωνα με το Rukhshana, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, έχει υποστεί βασανιστήρια σε μια προσπάθεια να καμφθεί η αντίστασή της. Η μεταχείριση αυτή, σε συνδυασμό με την έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη, φέρεται να έχει προκαλέσει στη Μπίμπι σοβαρό ψυχολογικό τραύμα.

Η μητέρα της έχει επίσης αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας ως αποτέλεσμα της φυλάκισης της κόρης της.

Πηγές ανέφεραν στη RAWA ότι οι αρχές των Ταλιμπάν πρότειναν πρόσφατα έναν συμβιβασμό, σύμφωνα με τον οποίο η Μπίμπι θα παντρευόταν τον Χονταϊναζάρ για τρεις ημέρες.

Η οικογένειά της, ωστόσο, υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα και ότι δεν έχει συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή για να διερευνήσει την υπόθεση.

Από τότε που η τρομοκρατική οργάνωση κατέλαβε το Αφγανιστάν το 2021, μέλη των Ταλιμπάν έχουν προχωρήσει σε εξαναγκαστικούς γάμους νεαρών κοριτσιών, απομακρύνοντάς τα από τις οικογένειές τους.

Νωρίτερα φέτος, οι Ταλιμπάν νομιμοποίησαν τον παιδικό γάμο με τη συγκατάθεση ενός άνδρα συγγενή.

Το Αφγανιστάν δεν διαθέτει σαφώς καθορισμένο νόμιμο κατώτατο όριο ηλικίας για τον γάμο. Στη χώρα υπάρχει μια παραδοσιακή πρακτική που ονομάζεται «μπάαντ» (baad), σύμφωνα με την οποία οικογένειες παραδίδουν τις νεαρές κόρες τους προκειμένου να διευθετήσουν διαφορές ή χρέη.

Τα κορίτσια είτε γίνονταν σύζυγοι είτε υπηρέτριες. Παρότι η πρακτική είχε απαγορευτεί με νόμο το 2009, οι Ταλιμπάν την έχουν έκτοτε επαναφέρει.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ταλιμπάν γιόρτασαν πέντε χρόνια στην εξουσία του Αφγανιστάν.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν στρατιωτική παρέλαση στην Καμπούλ, κατά την οποία παρουσιάστηκαν ως τρόπαια νίκης τα θωρακισμένα οχήματα Humvee που είχαν εγκαταλειφθεί κατά τη χαοτική αποχώρηση των δυνάμεων του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμού.

Οι αρχές διοργάνωσαν επίσης αγώνα κρίκετ και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις, από τις οποίες απαγορεύτηκε στις γυναίκες και τα κορίτσια ακόμη και να παρακολουθήσουν.

Η κορυφαία ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και μέλος της Βουλής των Λόρδων των Εργατικών, βαρόνη Έλενα Κένεντι, δήλωσε ότι η Βρετανία θα πρέπει να ασκήσει πίεση σε συμμάχους όπως η Ινδία και το Κατάρ, που διατηρούν επαφές με τους Ταλιμπάν.

Μιλώντας στην εκπομπή Today του Radio 4, είπε: «Αυτό που συμβαίνει είναι έμφυλο απαρτχάιντ. Οι ακραίες πρακτικές εναντίον των γυναικών είναι συγκλονιστικές.

»Ασκείς πίεση μέσω των ανθρώπων που συνομιλούν και διατηρούν επαφές με την ηγεσία εκεί. Προσπαθείς να δημιουργήσεις ρήγμα μεταξύ εκείνων που είναι πιο προοδευτικοί και εκείνων που εξακολουθούν να βρίσκονται στον Μεσαίωνα».

Πατριωτική μουσική αντηχούσε στους δρόμους, καθώς Αφγανοί γέμιζαν φορτηγάκια και τρίκυκλα, σχηματίζοντας πομπές στολισμένες με σημαίες της κυβέρνησης.

Σε ένα αυτοκίνητο υπήρχε φωτογραφία του ηγέτη των Ταλιμπάν, Μουλά Ομάρ, μαζί με τον Οσάμα μπιν Λάντεν.