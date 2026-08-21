Μεξικό: Δύο ψαράδες διασώθηκαν μετά από 5 μέρες στη θάλασσα με βάρκα ένα φορητό ψυγείο

Snapshot Δύο Μεξικανοί ψαράδες διασώθηκαν μετά από πέντε μέρες στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας ένα φορη ψυγείο βάρκα.

Το σκάφος τους βυθίστηκε και χάθηκε η επικοινωνία μαζί τους την επόμενη μέρα της αναχώρησής τους από την Τσιάπας.

Η επιχείρηση διάσωσης περιλάμβανε σκάφη, αεροσκάφη και μονάδες του Μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι ψαράδες βρέθηκαν 130 ναυτικά μίλια μακριά από τις ακτές, εξαιρετικά αφυδατωμένοι και χωρίς τροφή ή νερό.

Μεταφέρθηκαν στη στεριά και έλαβαν ιατρική φροντίδα πριν επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Snapshot powered by AI

Δύο ψαράδες από το Μεξικό διασώθηκαν μετά από πέντε μέρες στη θάλασσα σε μία εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση.

Οι άνδρες κατάφεραν να επιβιώσουν χωρίς τροφή και νερό, ενώ μοναδική τους ελπίδα για να σωθούν ήταν ένα φορητό ψυγείο το οποίο χρησιμοποίησαν σαν βάρκα, αφού η δική τους βυθίστηκε.

Οι ψαράδες, 53 και 32 ετών, αναχώρησαν από το χωριό Παρεδόν της αυτόνομης περιφέρειας Τσιάπας με το σκάφος Camaronera, προκειμένου να ψαρέψουν. Όμως την επόμενη μέρα χάθηκε η επικοινωνία μαζί τους και το σκάφος που είχαν βυθίστηκε.

Ο αλιευτικός συνεταιρισμός στον οποίο ανήκουν ζήτησε τη συνδρομή των Αρχών για τον εντοπισμό τους.

Αρχικά, σκάφη επιχείρησαν να ακολουθήσουν την πιθανή διαδρομή των δύο ψαράδων, ενώ στη συνέχεια η επιχείρηση έρευνας διευρύνθηκε με τη συμμετοχή αεροσκάφους και μονάδων του Μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Μετά από πέντε μέρες ερευνών, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 130 ναυτικά μίλια, δηλαδή περισσότερα από 240 χιλιόμετρα, από τις ακτές της Τσιάπας. Βρίσκονταν μέσα στο φορητό ψυγείο, το οποίο χρησιμοποίησαν για να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας, ενώ είχαν περάσει πέντε ημέρες χωρίς τροφή και νερό.

Με τη βοήθεια πλοίων και αεροσκαφών, οι δύο ψαράδες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά και εξετάστηκαν από ιατρικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο διαπίστωσε ότι ήταν εξαιρετικά αφυδατωμένοι.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν αεροπορικώς για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη, προτού επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

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