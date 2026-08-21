Αλάσκα: Συντριβή τσάρτερ σε απομακρυσμένο σημείο ραντάρ - Οκτώ νεκροί

Snapshot Ένα τσάρτερ Cessna 441 με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά στο Κέιπ Νιούενχαμ στη δυτική Αλάσκα, με όλους τους επιβαίνοντες νεκρούς.

Στην πτήση επέβαιναν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες, ενώ το αεροπλάνο αναχώρησε από το Άνκορατζ με προορισμό το Κέιπ Νιούενχαμ.

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο όπου επιτρέπονται μόνο στρατιωτικές και εγκεκριμένες πτήσεις τσάρτερ.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από την FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών. Snapshot powered by AI

Ένα αεροπλάνο τσάρτερ με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία ραντάρ στη δυτική Αλάσκα, δήλωσαν αξιωματούχοι της ομοσπονδιακής αεροπορίας.

Η πτήση, ένα Cessna 441, αναχώρησε από το Άνκορατζ και κατευθυνόταν προς το Κέιπ Νιούενχαμ, περίπου 450 μίλια νοτιοδυτικά, όταν συνετρίβη κοντά στον προορισμό της γύρω στις 12:15 μ.μ. [τοπική ώρα] την Πέμπτη, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες.

Ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής της περιοχής Αλάσκας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, δήλωσε ότι δύο πιλότοι και έξι επιβάτες επέβαιναν στην πτήση τσάρτερ που εκτελούσε η Security Aviation.

Η Διοίκηση της Αλάσκας εξέδωσε ανακοίνωση αργά την Πέμπτη, λέγοντας ότι και οι οκτώ επιβαίνοντες στο αεροσκάφος πέθαναν.

«Το προσωπικό του Guardian Angel από την 212η Μοίρα Διάσωσης επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν επιζώντες», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης της Αλάσκας. «Τα ονόματα των επιβατών και του πληρώματος θα δημοσιοποιηθούν 24 ώρες μετά την ειδοποίηση των πλησιέστερων συγγενών».

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του Κέιπ Νιούενχαμ, έναν αεροδιάδρομο της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα αίτια της συντριβής παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα και θα διερευνηθούν από την FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Μόνο στρατιωτικές και εγκεκριμένες πτήσεις τσάρτερ επιτρέπεται να προσγειώνονται στις εγκαταστάσεις του Κέιπ Νιούενχαμ.

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